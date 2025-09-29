Festive Sale में Libas के कुर्ता सेट्स पर मिल रहा है 80% तक ऑफ
Libas के टॉप रेटेड कुर्ता सेट्स पर 50 से 80% तक डिस्काउंट उपलब्ध है। आमतौर पर 3000 से 4000 रुपए में मिलने वाले कुर्ता सेट्स, इस समय आपको 1500 के अंदर मिल जाएंगे।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
करवा चौथ, दिवाली और छठ पूजा जैसे त्योहार आ रहे हैं, आप सभी शॉपिंग को लेकर काफी एक्साइटेड होंगी। Amazon पर साल का सबसे बड़े सेल "Great Indian Festival" चल रहा है। इसके मौके पर सभी प्रोडक्ट्स पर कई आकर्षक डिस्काउंट ऑफर सहित कैशबैक और अन्य बैंक ऑफर्स की सुविधा उपलब्ध मिल जाएगी। जहां आप प्रोडक्ट्स को MRP से आधे से कम दाम में ऑर्डर कर सकते हैं। Libas के टॉप रेटेड कुर्ता सेट्स पर 50 से 80% तक डिस्काउंट उपलब्ध है। आमतौर पर 3000 से 4000 रुपए में मिलने वाले कुर्ता सेट्स, इस समय आपको 1500 के अंदर मिल जाएंगे। फेस्टिवल्स आने का इंतजार क्यों करना है, मोबाइल उठाएं और बड़ी बचत के साथ इन्हें आज ही एक्सप्लोरर करें।
कॉटन फैब्रिक से तैयार इस फ्लोरल प्रिंटेड कुर्ता सेट की फैब्रिक हल्की और मुलायम है। इसे फेस्टिवल्स पर कैरी करने के साथ ही ऑफिस वियर के तौर पर पहन सकते हैं। इसपर खूबसूरत से फ्लोरल प्रिंट बने हैं, जो आप सभी को पसंद आएंगे। करवा चौथ से लेकर दिवाली पर पहनने के लिए ये एक अट्रैक्टिव और कंफरटेबल ऑप्शन है। इस पर 62% का डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध मिल जाएगा, तो ज्यादा न सोचे मोबाइल उठाएं और इसे आज ही ऑर्डर करें।
Libas का सिल्क ब्लेंड फैब्रिक से तैयार कुर्ता और पैंट सेट सिंपल और अट्रैक्टिव लुक क्रिएट करने में आपकी मदद करेगा। ये खासकर उन महिलाओं के लिए परफेक्ट है, जिन्हें सिंपल और आरामदायक कपड़े पसंद हैं। सिल्क ब्लेंड फैब्रिक का शाइन इसे एक परफेक्ट फेस्टिव वियर आउटफिट बना रहा है, आप इसे दिवाली छठ पूजा कभी भी कैरी कर सकती हैं। महिलाओं के साथ-साथ ये लड़कियों को भी काफी पसंद आएगा। इस पर 68% का ऑफ मिल जाएगा, तो ज्यादा न सोचे उसे आज ही ऑर्डर करें।
कॉटन फैब्रिक से तैयार कुर्ता और प्लाजो सेट वर्किंग महिलाओं के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसे करवा चौथ, दिवाली, छठ पूजा पर कैरी करने के अलावा वर्किंग महिलाएं ऑफिस वियर के तौर पर कैरी कर सकती हैं। ये सिंपल और एलिगेंट लुक क्रिएट करने में मदद करेगा। ये कंप्लीट सेट देखने में बेहद अट्रैक्टिव है, और पहनने पर उतना ही आरामदायक महसूस होगा। इस परफेक्ट आउटफिट को लड़कियां एवं महिलाएं दोनों स्टाइल कर सकती हैं।
Libas का सिल्क ब्लेंड फैब्रिक से तैयार कुर्ता, ट्राउजर और दुपट्टा सेट आरामदायक और स्टाइलिश ऑप्शन है। इसकी फैब्रिक शरीर पर हल्की और हवादार महसूस होती है। साथ ही इसमें एक शाइन है, जो इसे एक परफेक्ट फेस्टिव वियर आउटफिट बनाता है। इस बार फेस्टिवल्स पर इसमें अपना स्टाइल फ्लांट करें। साल के सबसे बड़े सेल में इस पर 63% का ऑफ मिल जाएगा, ऐसा मौका बार-बार नहीं आयेगा, इसका फायदा जरूर उठाएं।
Libas का सिल्क ब्लेंड फैब्रिक से तैयार कुर्ता, प्लाजो और दुपट्टा सेट फेस्टिवल्स पर कैरी करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। खासकर दिवाली और करवा चौथ आ रहा है, ऐसे में इसे मिस आउट न करें। आप इसे ऑफिस वियर के तौर पर कैरी करने के अलावा, फैमिली फंक्शन में या किसी भी ट्रेडिशनल इवेंट पर कैरी कर सकती हैं। इस खूबसूरत कुर्ता सेट पर इस समय 66% का ऑफ मिल रहा है।
इस फेस्टिव सीजन सामान्य कुर्ता सेट से हटकर कुछ स्टाइलिश ट्राई करना चाहती हैं, तो Libas का ये ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। ये कुर्ता प्लाजो सेट देखने में जितनी अट्रैक्टिव है, पहनने पर उतना ही आरामदायक रहेगा। सिल्क ब्लेंड फैब्रिक के इस कंफर्टेबल और फैंसी कुर्ता सेट को महिलाएं ऑफिस ट्रेडिशनल इवेंट्स में भी कैरी कर सकती हैं। इसपर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध मिल जाएगा, तो ज्यादा न सोचें, इसे आज ही ऑर्डर करें।
Libas की क्रेप फैब्रिक से तैयार ये स्ट्रेट कुर्ता, प्लाजो और दुपट्टा सेट को खासकर उन महिलाओं के लिए तैयार किया गया है, जो फैशन के साथ कंफर्ट को भी प्राथमिकता देती हैं। इस प्रिंटेड कुर्ता और पैंट सेट को सब्स्टेबल्स पर अपने अनुसार स्टाइल करें। ये आपके आकर्षण में चार चांद लगा देगी। इस पर 62% का ऑफ मिल रहा है, ऐसा मौका बार-बार नहीं आएगा, इसे हाथ से न जानें दें।
Libas का कॉटन स्ट्रेट कुर्ता, प्लाजो और दुपट्टा सेट देखने में जितना अट्रैक्टिव है, इसकी फैब्रिक उतनी ही आरामदायक है। काले रंग के कुर्ते के साथ मैरून रंग का दुपट्टा देखने में काफी आकर्षक लग रहा है। महिलाओं के साथ-साथ लड़कियों को ये अधिक पसंद आएगा। तो क्यों न इस बार फेस्टिवल में इस टॉप रेटेड कुर्ते को 74% के आकर्षण डिस्काउंट के साथ आज ही ऑर्डर करें।
सिल्क ब्लेंड फैब्रिक से तैयार Libas का ये खूबसूरत कुर्ता सेट एक कंपलीट फेस्टिव वियर वाइब है। इसे करवा चौथ, दिवाली और छठ पूजा पर आराम से कैरी कर सकती हैं। इसका मस्टर्ड कलर इसके आकर्षण में चार चांद लग रहा है। अगर आप भी शॉपिंग करने का इंतजार कर रही हैं, तो साल के सबसे बड़े सेल का फायदा उठाएं और 71% के ऑफ के साथ इस कुर्ता सेट को आज ही ऑर्डर करें।
