फेस्टिव सीजन अट्रैक्टिव डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑर्डर करें 10 आरामदायक सिल्क कुर्ता सेट्स 10 best silk kurta sets to style this festive season, लाइफस्टाइल - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़10 best silk kurta sets to style this festive season

फेस्टिव सीजन अट्रैक्टिव डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑर्डर करें 10 आरामदायक सिल्क कुर्ता सेट्स

क्या AMAZON पर चल रहे साल के सबसे बड़े सेल को आपने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है? तो फौरन जाएं और अपने पसंदीदा सिल्क कुर्ता सेट को लोएस्ट प्राइस पर ऑर्डर करें।

Anjali Kumari लाइव हिन्दुस्तानThu, 25 Sep 2025 12:49 PM
share Share
Follow Us on

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

सिल्क फैब्रिक हमेशा से ट्रेड में रही है। ये एक ऐसी फैब्रिक है, जो कभी पुरानी नहीं होती। सिल्क की फैब्रिक हल्की, आरामदायक और खूबसूरत होती है, जिसे वेडिंग फंक्शन, फेस्टिवल्स यहां तक कि बेसिक एथनिक वियर लुक क्रिएट करने के लिए भी कैरी किया जा सकता है। हालांकि, सिल्क एक्सपेंसिव फैब्रिक है, मार्केट में सिल्क के सलवार सूट आमतौर पर महंगे आते हैं, पर साल के सबसे बड़े सेल में इनपर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर सहित कैशबैक और कई अन्य बेनिफिट्स भी मिलेंगे। यानी आप इन्हें MRP से बेहद सस्ते में ऑर्डर कर सकती हैं। तो इंतजार कैसा, आइए एक्सप्लोर करते हैं GREAT INDIAN FESTIVAL SALE के बेस्ट DEALS।

फेस्टिव सीजन अट्रैक्टिव डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑर्डर करें 10 आरामदायक सिल्क कुर्ता सेट्स
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

LIBAS की सिल्क ब्लेंड फैब्रिक से तैयार कुर्ता, पैंट और दुपट्टा सेट कंप्लीट पार्टी वियर वाइब है। इस आउटफिट को फेस्टिवल्स पर कैरी करने के साथ ही वेडिंग फंक्शन में भी पहन सकते हैं। पार्टी में सिंपल और एलिगेंट लुक चाहिए तो ये सलवार सूट आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। इसपर 72% का ऑफ उपलब्ध है, libas ऐसे ऑफर बार-बार नहीं देता, इस प्रीमियम कुर्ता सेट को आज ही ऑर्डर करें।

Loading Suggestions...

SIRIL फैब्रिक पर की गई सीक्वेंस एंब्रायडरी देखने में बेहद खूबसूरत लग रही। वहीं इसकी फैब्रिक हल्की और आरामदायक है। ये फेस्टिव और वेडिंग फंक्शंस के लिए बिल्कुल परफेक्ट आउटफिट है। वहीं एनिवर्सरी और किसी भी अन्य ट्रेडिशनल इवेंट पर भी इसे कैरी कर सकती हैं। अगर आप बजट फ्रेंडली आउटफिट की तलाश में हैं, तो ये ऑप्शन जरूर एक्सप्लोर करें। साल के सबसे बड़े शहर में इस पर 80% का आकर्षित डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध है। सिल्क फैब्रिक का ये कंप्लीट कुर्ता सेट इतने सस्ते में कहीं नहीं मिलेगा।

Loading Suggestions...

MOKOSH का सिल्क एंब्रॉयडरी अनारकली कुर्ता, पैंट और दुपट्टा सेट, एक कंप्लीट पार्टी वियर आउटफिट है। ये एक परफेक्ट आउटफिट है, जिसे फेस्टिवल और वेडिंग फंक्शन में कैरी किया जा सकता है। सिंपल और एलिगेंट लुक चाहिए तो इसे जरूर ट्राई करें। 73% के ऑफ के साथ केवल 1299 में ऐसा सलवार सूट आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस मौके का फायदा उठाएं और इसे आज ही ऑर्डर करें।

Loading Suggestions...

FIORRA का सिल्क फैब्रिक से तैयार ये नायर कट कुर्ता सेट परफेक्ट पार्टी वियर सलवार सूट है। इसके साथ एक खूबसूरत दुपट्टा मिल जाएगा, जो इस कुर्ता सेट को कॉम्प्लीमेंट दे रहा। अगर आपको लाइट कलर पसंद है, तो ये ऑप्शन आपके लिए परफेक्ट रहेगा। इसे किसी भी ट्रेडिशनल इवेंट पर कैरी किया जा सकता है। महिलाओं के अलावा लड़कियों को भी ये काफी पसंद आएगा, तो ज्यादा न सोचे डिस्काउंटेड प्राइस पर इसे आज ही ऑर्डर करें।

Loading Suggestions...

VREDEVOGEL के कॉटन सिल्क फैब्रिक से तैयार कुर्ता और पैंट के साथ बनारसी सिल्क दुपट्टा मिल जाएगा, जो इसका लुक कंप्लीट कर रहा है। ये देखने में बेहद आकर्षक है, साथ ही इसकी फैब्रिक भी हल्की और मुलायम है। AMAZON पर इसके अलग-अलग कलर ऑप्शंस उपलब्ध हैं, अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को 87% के आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर केवल 668 रुपए में ऑर्डर करें।

Loading Suggestions...

SKYLEE का सिल्क ब्लेंड फैब्रिक से तैयार कुर्ता सेट देखने में काफी खूबसूरत है, साथ ही इसकी फैब्रिक भी हल्की और मुलायम है। इसपर नेक डिजाइन के पास हल्की एंब्रॉयडरी की गई है। अगर आपको सिंपल और एलिगेंट लुक पसंद है, तो यह ऑप्शन ट्राई कर सकती हैं। विशेष रूप से फेस्टिवल्स पर कैरी करने के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। साल के सबसे बड़े सेल में इस पर 66% का ऑफ मिल रहा है, यानी इसे MRP से आधे से कम दाम में ऑर्डर कर सकती हैं।

Loading Suggestions...

सिल्क ब्लेंड फैब्रिक से तैयार GoSriKi का स्ट्रेट कुर्ता, पैंट और दुपट्टा सेट एक कंफर्टेबल आउटफिट ऑप्शन है। ये महिलाओं को काफी पसंद आया है और फेस्टिव सीजन में लोगों की पहली च्वाइस बन जाता है। साल के सबसे बड़े सेल में इस पर 74% का ऑफ मिल रहा है, इससे पहले की स्टॉक खत्म हो मोबाइल उठाएं और इसे फौरन आर्डर करें। इसमें अलग-अलग कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध मिल जाएंगे।

Loading Suggestions...

Indo Era का सिल्क ब्लेंड फैब्रिक से तैयार A-Line कुर्ता सेट, पर किया गया थ्रेड वर्क काफी अट्रैक्टिव है। साथ ही डिजिटल प्रिंटेड दुपट्टा मिल जाएगा जो इसके आकर्षक में चार चांद लग रहा है। इसे शादी, पार्टी, एनिवर्सरी यहां तक कि ऑफिस के ट्रेडिशनल इवेंट्स पर भी कैरी किया जा सकता है। ये एक परफेक्ट एथनिक वियर वाइब देगी। Great Indian Festival Sale में इस पर 79% का ऑफ मिल रहा है, ऐसा डिस्काउंट ऑफर आपको बार-बार नहीं मिलेगा।

Loading Suggestions...

Chinon सिल्क एंब्रॉयडरी स्ट्रेट कुर्ता और ट्राउजर सेट एक परफेक्ट फेस्टिव वियर आउटफिट है। साथ ही साथ वेडिंग फंक्शंस में कैरी करने के लिए भी ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसकी फैब्रिक हल्की और आरामदायक है और ये स्टाइलिश भी है। ये V नेक पैटर्न में आयेगा, जो एक परफेक्ट लुक क्रिएट करने में आपकी मदद करेगा। इस समय इसपर 76% का ऑफ मिल रहा है, आप इस कुर्ता सेट को MRP से बेहद सस्ते में ऑर्डर कर सकती हैं।

Loading Suggestions...

सिल्क ब्लेंड फैब्रिक से तैयार ये कुर्ता, प्लाजो और दुपट्टा सेट के नेक डिजाइन पर एंब्रॉयडरी की गई है। ये एक कंपलीट पार्टी वियर ड्रेस है, जिसे संगीत, हल्दी, सगाई, एनिवर्सरी जैसे फंक्शंस पर कैरी किया जा सकता है। अगर आपको सिंपल और एलिगेंट लुक क्रिएट करना है, तो ये ऑप्शन ट्राई कर सकती हैं। चाहे तो ऑफिस के ट्रेडिशनल इवेंट्स पर भी इसे कैरी कर सकती हैं। अगर आपको भी ये कुर्ता सेट पसंद है, तो 78% के आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर इसे ऑर्डर कर सकती हैं।

Fashion Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।