करवा चौथ पर फिटिंग की चिंता छोड़ें और चुनें रेडीमेड ब्लाउज, यहां हैं 10 बेस्ट ऑप्शंस

Amazon पर रेडीमेड ब्लाउज के कई बेहतरीन विकल्प उपलब्ध हैं, सिल्क से लेकर कॉटन और स्ट्रेचेबल ब्लाउज के कई विकल्प उपलब्ध मिल जाएंगे। जिन्हें आप अपनी पसंदीदा साड़ी, स्कर्ट यहां तक कि प्लाजो के साथ पेयर कर सकती हैं।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

क्या आपको अक्सर ब्लाउज की फिटिंग को लेकर स्ट्रगल करना पड़ता है? या आप सही फिटिंग के लिए टेलर के चक्कर काटकर परेशान हो जाती हैं? खासकर करवा चौथ जैसे त्यौहार पर तो लोगों की डिमांड इतनी जायदा होती है, कि टेलर अक्सर आखिरी दिन तक आपको दौड़ता है। अगर ऐसा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां हमारे पास एक बेस्ट सॉल्यूशन है।

Amazon पर रेडीमेड ब्लाउज के कई बेहतरीन विकल्प उपलब्ध हैं, सिल्क से लेकर कॉटन और स्ट्रेचेबल ब्लाउज के कई विकल्प उपलब्ध मिल जाएंगे। जिन्हें आप अपनी पसंदीदा साड़ी, स्कर्ट यहां तक कि प्लाजो के साथ पेयर कर सकती हैं। ये न केवल देखने में अट्रैक्टिव हैं, बल्कि पहनने के बाद आपकी बॉडी पर कंफर्टेबल महसूस होते हैं। इनकी फिटिंग भी परफेक्ट होती है, आपको कहीं भी भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। फेस्टिव सीजन में इनपर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध मिल जाएगा, तो ज्यादा न सोचें इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

Loading Suggestions... Loading Suggestions...

अगर मेरी तरह आपको भी स्लीवलेस ब्लाउज पसंद है, तो ये प्लेन रेडिमेड ब्लाउज आपके लिए परफेक्ट रहेगी। कॉटन फैब्रिक से तैयार इस ब्लाउज का मटेरियल बॉडी पर हल्का और आरामदायक महसूस होता है। इसमें 32 से लेकर 42 तक साइज उपलब्ध मिल जाएंगे, साथ ही कई खूबसूरत कलर ऑप्शन भी उपलब्ध हैं। इनमें से अपने साड़ी या स्कर्ट के रंग और अपनी बॉडी साइज अनुसार सही विकल्प को घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं। डीप राउंड नेक इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे हैं, इस समय इसपर 50% का ऑफ मिल रहा है।

Loading Suggestions...

100% आर्ट सिल्क फैब्रिक से तैयार OOMPH! की बोट नेक ब्लाउज एल्बो लेंथ स्लीव्स के साथ आएगी, ये ब्लाउज देखने में बेहद आकर्षक है। इसपर फ्लोरल प्रिंट बने हुए हैं, जो देखने में बेहद खूबसूरत लग रहे। इस ब्लाउज को साड़ी के साथ ही स्कर्ट और प्लाजो के साथ भी पेयर किया जा सकता है। इसमें पीछे की ओर हुक दिया गया है, जिससे ये बॉडी पर परफेक्टली फिट बैठती है। इसे अपनी किसी भी सिल्क साड़ी के साथ स्टाइल कर सकती हैं। इसमें अलग-अलग कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं।

Loading Suggestions...

Studio Shringaar की ये राउंड नेक पेलन ब्लाउज को पॉलिएस्टर फैब्रिक से तैयार किया गया है। इसमें बाजुओं पर कांजीवरम बॉर्डर बना हुआ है, जो इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे हैं। ये कई अन्य रंगों में भी उपलब्ध है, ताकि आप अपनी साड़ी के रंग अनुसार सही ब्लाउज का चयन कर सकें। यह देखने में जितनी अट्रैक्टिव है, पहनने पर उतनी ही आरामदायक महसूस होती है। इसके आगे की ओर हुक दिया गया है, ताकि ये बॉडी पर परफेक्टली फिट बैठ सके। साड़ी के साथ ही आप इसे लहंगे के ब्लाउज के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकती हैं।

Loading Suggestions...

Studio Shringaar ब्रांड की राउंड नेक एल्बो लेंथ गोल्डन ब्लाउज हर रंग की साड़ी के साथ आकर्षक लगेगी। इसकी फैब्रिक हल्की और मुलायम है। इनमें 34 से 50 तक साइज उपलब्ध मिल जाएंगे। साथ ही साथ ये कई अन्य रंगों में उपलब्ध है। इसमें आगे की ओर हुक दिए गए हैं। आप इसे साड़ी के अलावा स्कर्ट के साथ भी स्टाइल कर सकती हैं। इस समय इस पर 57% का डिस्काउंट मिल रहा है।

Loading Suggestions...

इस रेडीमेड वेलवेट ब्लाउज को आप अपने अनुसार साड़ी या स्कर्ट के साथ स्टाइल कर सकती हैं। इसकी फैब्रिक हल्की और आरामदायक है, जिससे इसे कैरी करना आसान है। इसमें पफ स्लीव्स मिल जाएंगे जो एल्बो लेंथ तक आते हैं। साथ ही स्वीटहार्ट नेक स्टाइल इसे मॉडर्न लुक दे रहे हैं। अगर करवा चौथ पर आपकी ब्लाउज रेडी नहीं होती है, तो ये ऑप्शन ट्राई कर सकती हैं। इसमें एक्स्ट्रा स्मॉल से लेकर 3XL तक साइज ऑप्शंस उपलब्ध है।

Loading Suggestions...

STUDIO SHRINGAAR की कॉटन कलमकारी प्रिंटेड ब्लाउज में एल्बो लेंथ स्लीव्स आयेंगे। इसपर बेहद खूबसूरत से प्रिंट बने हुए हैं, जो इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे। इसकी फैब्रिक आरामदायक है, इसलिए आप इसे लंबे समय तक पहने रख सकती हैं। इसे किसी भी रंग की साड़ी के साथ स्टाइल किया जा सकता है। इस बार त्योहार पर इसे जरूर ट्राई करें, ये बेहद आकर्षक लुक देगा।

Loading Suggestions...

अगर आप पार्टी वियर ब्लाउज ढूंढ रही हैं, तो ये ब्लाउज एक खूबसूरत ऑप्शन है। राउंड नेक ब्लाउज के ऊपर सीक्वेंस का वर्क किया गया है, जो बेहद आकर्षक लग रहा। यह एल्बो लेंथ स्लीव्स में आएगी और स्टाइलिश लुक क्रिएट करने में आपकी मदद करेगी। आप इसे किसी भी प्रिंटेड, प्लेन साड़ी लहंगे आदि के साथ पेयर कर सकती हैं। करवा चौथ पर भागदौड़ के झंझट से बचाना है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा।

Loading Suggestions...

रेडीमेड राउंड नेक ब्लाउज स्ट्रेचेबल मेटेरियल में आएगी जो आपकी बॉडी शेप अनुसार एडजस्ट हो जाती है। इसे टॉप की तरफ पहना और उतारा जा सकता है। यह शरीर पर कंफर्टेबल महसूस होती है। कॉटन लाइक्रा फैब्रिक लंबे घंटे तक कैरी करने के बाद भी बॉडी को इरिटेट नहीं करती। फेस्टिवल्स पर साड़ी के साथ कैरी करने के लिए यह एक परफेक्ट ऑप्शन है। इसमें कई अन्य कलर ऑप्शन उपलब्ध मिल जाएंगे। इसे न केवल साड़ी के साथ बल्कि लहंगे के साथ भी पेयर कर सकते हैं।

Loading Suggestions...

STUDIO SHRINGAAR की इस रेडीमेड पॉलिस्टर ब्लाउज को आप अपने अनुसार साड़ी या स्कर्ट के साथ स्टाइल कर सकती हैं। इसकी फैब्रिक हल्की और आरामदायक है, जिससे इसे कैरी करना आसान है। इसके V नेक पर मिरर वर्क किया गया है, जो इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहा है। अगर करवा चौथ पर आपकी ब्लाउज रेडी नहीं होती है, तो ये ऑप्शन ट्राई कर सकती हैं। इसमें अलग-अलग कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं, अपने जरूरत अनुसार किसी भी विकल्प को घर बैठे ऑर्डर करें।

Loading Suggestions...