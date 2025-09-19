नवरात्रि स्पेशल साड़ियों पर पाएं 50 से 80% तक ऑफ, यहां हैं 10 बेस्ट ऑप्शंस

यहां बांधनी और लहरिया प्रिंटेड साड़ी का खूबसूरत कलेक्शन मिलेगा, जिन्हें आप डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑर्डर कर सकती हैं। तो इंतजार कैसा, मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

नवरात्रि के दौरान लाल, गुलाबी, नारंगी जैसे चटक रंगों के वस्त्र पहनते हैं। ऐसी परंपरा है, की माता रानी लाल रंग बेहद पसंद करती हैं। खासकर इन दिनों महिलाएं बांधनी और लहरिया प्रिंट की साड़ी को खास रूप से पसंद करती हैं। नवरात्रि शुरू होने वाली है, और आप सभी बेहद एक्साइटेड होंगी। इस दौरान आप में से बहुत सी महिलाएं 9 दिनों का व्रत भी रखने वाली होंगी। मां दुर्गा लाल रंग की बांधनी प्रिंटेड साड़ी पसंद करती हैं, नवरात्रि में ऐसी साड़ी पहनने का अपना एक खास महत्व है। अगर आपके पास बांधनी प्रिंटेड साड़ी नहीं है, तो Amazon के ये ऑप्शंस एक बार जरूर एक्सप्लोर करें।

StyleScope की जॉर्जेट बांधनी प्रिंटेड साड़ी की फैब्रिक हल्की और मुलायम है। इस रेडी टू वियर साड़ी को आप मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। अगर आपको साड़ी बांधनी नहीं आती, तो इसे आज ही ऑर्डर करें। त्यौहार के साथ-साथ अन्य ट्रेडिशनल इवेंट्स पर कैरी करने के लिए यह एक बेस्ट ऑप्शन है। इसके साथ अनस्टिच्ड ब्लाउज पीस मिल जाएगा, जिसे अपने अनुसार स्टाइल करवा सकती हैं।

अगर नवरात्रि स्पेशल तैयार होना चाहती हैं, तो बांधनी प्रिंट से बेहतर भला क्या होगा। शिफॉन फैब्रिक से तैयार ये बांधनी साड़ी की फैब्रिक हल्की और हवादार है। ये लाइटवेट साड़ी त्योहार पर कैरी करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि इसमें आप कंफर्टेबल रहती हैं। वहीं पूजा की तैयारी में भी किसी तरह की परेशानी नहीं होती। इस पर 84% का ऑफ मिल रहा है, आप इसे सस्ते में ऑर्डर कर सकती हैं।

जॉर्जेट फैब्रिक से तैयार ये बांधनी प्रिंटेड साड़ी नवरात्रि पर कैरी करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसके साथ अनस्टिच्ड ब्लाउज पीस आएगा, जिसे आप अपने अनुसार स्टाइल करवा सकती हैं। महिलाएं इसे त्योहार पर कैरी करने के अलावा वेडिंग फंक्शंस और ट्रेडिशनल इवेंट्स पर भी पहन सकती हैं। इसमें पूरी साड़ी पर बांधनी प्रिंट दिया गया है, और साथ में पतला बॉर्डर डिजाइन मिल जाएगा। इस बार नवरात्रि में इसे सीधा पल्ला पहनें, ये बेहद खूबसूरत लुक देगी।

कॉटन साड़ियां पसंद है, तो ये रेडी टू वियर बांधनी प्रिंटेड साड़ी जरूर ट्राई करें। आप इन्हें मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। इससे फेस्टिवल पर कैरी करने के बाद ऑफिस वियर के तौर पर भी पहना जा सकता है। साथ ही ये अन्य ट्रेडिशनल इवेंट्स पर कैरी करने के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट है। खासकर जिन महिलाओं को साड़ी पहनना नहीं आती है, उन्हें इसे जरूर ट्राई करना चाहिए। इसपर 73% का ऑफ मिल रहा, तो ज्यादा न सोचें इसे फौरन ऑर्डर करें। इसमें आपको अनस्टिच्ड ब्लाउज पीस मिल जाएगा।

Raani Saahiba की शिफॉन लहरिया प्रिंट फेस्टिव साड़ी सिंपल और एलिगेंट लुक क्रिएट करने में आपकी मदद करेगी। ये सिंपल साड़ी खासकर त्योहार पर पहनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि ये शरीर पर बेहद हल्की और हवादार महसूस होती। वहीं आप पूरी तरह से कंफर्टेबल रहती हैं। इसके साथ आपको अनस्टिच्ड ब्लाउज पीस मिल जाएगा। साथ ही 71% का ऑफ उपलब्ध है, तो ज्यादा न सोचें इसे आज ही घर मंगवाएं।

Siril की जॉर्जेट फैब्रिक से तैयार लहरिया प्रिंटेड एंब्रॉयडरी लेस बॉर्डर साड़ी की फैब्रिक हल्की और आरामदायक है। अगर आप नवरात्रि के लिए बजट फ्रेंडली साड़ी ढूंढ रही हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इस बार नवरात्रि में इसे सीधा पल्ला पहनें, ये बेहद खूबसूरत लुक देगी। वहीं आप इसे अन्य छोटे-मोटे ट्रेडिशनल इवेंट्स पर भी कैरी कर सकती हैं।

जॉर्जेट फैब्रिक से तैयार ये लहरिया प्रिंटेड साड़ी न केवल देखने में अट्रैक्टिव है, बल्कि बॉडी पर भी आरामदायक महसूस होती है। इसपर बने प्रिंट इसका आकर्षण बढ़ा रहे हैं। इसके साथ आपको अनस्टिच्ड ब्लाउज पीस मिल जाएगा, जिसे आप अपने अनुसार स्टिच करवा सकती हैं। महिलाएं इसे त्योहार पर कैरी करने के अलावा वेडिंग फंक्शंस या अन्य ट्रेडिशनल इवेंट्स पर भी पहन सकती हैं। वहीं ऑफिस के नवरात्रि इवेंट पर भी ये खूबसूरत लगेगी।

हल्की और आरामदायक साड़ी पसंद है, तो शिफॉन फैब्रिक से तैयार ये बांधनी प्रिंटेड साड़ी ट्राई कर सकती हैं। नवरात्रि के अवसर पर मां दुर्गा को वस्त्र अर्पण करने के लिए ये बेस्ट विकल्प है। इसके साथ आपको अनस्टिच्ड ब्लाउज पीस मिल जाएगा। जिसे आप अपने अनुसार स्टाइल करवा सकती हैं। इसमें दो कलर को कंबाइन किया गया है, जो इसका आकर्षक और ज्यादा बढ़ा रहे हैं।

सिल्क फैब्रिक से तैयार इस बांधनी प्रिंटेड साड़ी की फैब्रिक बेहद हल्की और आरामदायक है। इस खूबसूरत साड़ी के साथ बॉर्डर डिजाइन मिल जाएगा, जो इसके आकर्षण में चार चांद लग रहा है। ये एक ऐसी साड़ी है, जो महिलाओं को काफी पसंद आएगी। इसे त्यौहार पर कैरी करने के अलावा वेडिंग फंक्शंस में भी पहन सकती हैं। ये सिंपल और एलिगेंट लुक क्रिएट करने में आपकी मदद करेगा।

