House Names in Hindi: घर का नाम क्या रखें? इन 10 में से चुनें एक नाम, चौखट पर हमेशा बनी रहेगी सुख-समृद्धि
घर के लिए सुंदर और शुभ नाम खोज रहे हैं, तो हम आपके साथ संस्कृत और भगवान से प्रेरित कुछ नामों की लिस्ट शेयर करने जा रहे हैं। इन नामों को लेने में आसानी होगी और ये यूनिक होंगे। साथ ही अर्थ भी सुंदर होगा।
घर का नाम सिर्फ एक पहचान नहीं होती, बल्कि दिल की भावनाएं भी उससे जुड़ी होती है। लोग घर का नाम सोच-समझकर रखते हैं, जैसे शाहरुख खान के घर का नाम है मन्नत, अमिताभ बच्चन का है जलसा, रणबीर कपूर के घर का नाम है वास्तु। सेलिब्रिटी भी खूबसूरत और सुंदर अर्थ से जुड़े नाम ही अपने घर के लिए चुनते हैं। अगर आप नए घर में शिफ्ट करने वाले हैं और नाम खोज रहे हैं, तो हम यहां कुछ नए नामों के सुझाव देने जा रहे हैं। ये नाम आप आसानी से बोल सकेंगे, छोटे होंगे और इनके अर्थ भी सुंदर होंगे। तो चलिए आपको कुछ नामों की लिस्ट शेयर करते हैं।
घर के लिए 10 सुंदर नाम और उनके अर्थ-
1- मंगलम- मंगलम नाम का अर्थ है, हमेशा मंगल ही होना। इस नाम से शुभता, सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। ये नाम घर में खुशियां, शांति बनाकर रखेगा। इसे लेना भी आसान रहेगा।
2- निर्मलम- निर्मलम नाम संस्कृत मूल का एक पुरुषवाचक नाम है जो "निर" (बिना) और "मल" से बना है। इसका अर्थ हुआ शुद्ध, साफ, स्वच्छ, निर्दोष।
3- साकेत- भगवान राम के पवित्र स्थान अयोध्या को साकेत कहा जाता है। आप अपने घर के लिए श्रीराम के स्थान से प्रेरित नाम चुन सकते हैं। इसका अर्थ स्वर्ग और वैकुंठ भी होता है।
4- वसुधैवम्- इस नाम का अर्थ हुआ पूरी पृथ्वी ही एक परिवार है या फिर पूरा संसार ही मेरा घर है। घर का नाम 'वसुधैवम्' रखने का अर्थ है कि वह घर सकारात्मकता, खुलापन और आत्मीयता का केंद्र है
5- वेदम्- घर के लिए ये आधुनिक नामों में से एक है। 'वेद' शब्द का अर्थ ज्ञान होता है, जो हिंदू धर्म के प्राचीन पवित्र ग्रंथों से जुड़ा है। यह ज्ञान, समझ और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, घर के लिए अच्छा रहेगा।
6- सत्यलोकम्- सत्यलोकम् का अर्थ हुआ, ऐसी जगह जहां सभी देवी-देवताओं का वास होता है। सत्यलोक ब्रह्मांड के 14 लोकों में सबसे ऊपरी और पवित्र लोक माना जाता है। यहां भगवान विष्णु, ब्रह्मा, महेशा सभी रहते हैं।
7- तपोवनम- तपोवनम का अर्थ हुआ, ऐसा घर जहां हमेशा सुख-शांति वास करती है। यह महान ऋषियों के वास को भी कहा जाता है। ये नाम भी घर के लिए अच्छा रहेगा।
8- आनंद निलय- आनंद निलय नाम का अर्थ हुआ खुशी, परमानंद, सुख, शांति। आनंद निलय का मतलब हुआ इस घर में हमेशा सकारात्मक और पवित्रता रहेगी।
9- कैलासम्- भगवान शिव का वास कैलाश पर होता है, उसी से प्रेरित नाम कैलासम् घर के लिए चुनें। यह नाम शांति, स्थिरता और दिव्यता का प्रतीक है। घर के लिए ये नाम अच्छा रहेगा।
10- वैकुंठम- इस नाम का अर्थ हुआ भगवान विष्णु का निवास स्थान या स्वर्ग जैसा घर। घर के लिए खूबसूरत और भगवान से प्रेरित नाम खोज रहे हैं, तो ये अच्छा रहेगा।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
करियर का सफर
दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।
एजुकेशन
दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।
विशेषज्ञता
हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।