चूहों से परेशान हैं? 1 गिलास वाली ट्रिक से रातों-रात होंगे गायब, जहर से मारने की जरूरत नहीं!
Tips To Get Rid Of Rats: क्या आपके घर में भी चूहों ने आतंक मचा रखा है? अगर हां, तो ये 1 गिलास वाली ट्रिक आज ही ट्राई करें। बिना मारे चूहों की भगाने का ये सबसे असरदार और किफायती तरीका है।
घर में चूहों का आतंक एक बड़ी आम समस्या है। खासकर से रसोई में एक बार चूहे घुस जाएं तो खाने-पीने के सारे सामान का नाश कर देते हैं। इसके अलावा वायर, कपड़े और जरूरी सामान भी कुतर देते हैं। अब सवाल आता है कि इन्हें भगाया कैसे जाए। क्योंकि मार्केट में जो दवा मिलती है, उससे चूहे सीधा मर जाते हैं। इससे पूरे घर में बदबू फैल जाती है और फिर कुछ लोग चूहे मारना भी नहीं चाहते। ऐसे में घरेलू तरीकों का सहारा लेना ही बेस्ट रहता है। इंस्टाग्राम पर योग एक्सपर्ट कैलाश बिश्नोई ने एक ट्रिक शेयर की है, जिससे घर के सारे चूहे भाग जाएंगे। एक गिलास वाली इस ट्रिक को आप घर में ही तैयार कर लेंगे और चूहों को बिना मारे घर के बाहर भगा पाएंगे। आइए जानते हैं कैसे-
1 गिलास से भगाएं घर के सारे चूहे
अगर आप भी चूहों से परेशान हो गए हैं और उन्हें बिना मारे घर से भगाने का कोई सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो ये ट्रिक आपको एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए। इसके लिए एक गिलास पानी में दो चम्मच पुदीने का रस, दो चम्मच सिरका यानी विनेगर और एक चम्मच नींबू का रस मिलाएं। अब इस मिक्सचर को एक स्प्रे बॉटल में भर के रख लें।
चूहे वाली जगहों पर स्प्रे करें
अब आपने जो घरेलू चीजों से स्प्रे बनाकर तैयार किया है, उसे हर उस जगह पर छिड़कें, जहां चूहों का आना-जाना लगा रहता हो। खासकर किचन के कोने, सिंक के नीचे, गैस के पीछे, स्टोर रूम और खिड़की-दरवाजों के पास इसका इस्तेमाल जरूर करें। इसे रात के समय यूज करना ज्यादा फायदेमंद रहता है क्योंकि इस टाइम चूहे अक्सर खुले में घूमते रहते हैं।
कई असरदार मानी जाती है ये ट्रिक?
पहले के समय में चूहों को घर से भगाने के लिए इसी घरेलू स्प्रे का इस्तेमाल किया जाता था। इसके पीछे की साइंस बिल्कुल सिंपल है। दरअसल इस स्प्रे में पुदीना, सिरका और नींबू का रस मिला हुआ है। इन सभी की गंध काफी तेज होती है। ये चूहों के नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है, जिससे वो दोबारा उस जगह बिल्कुल भी नहीं आते। इस ट्रिक की खासियत ये भी है कि इसमें किसी तरह की जहरीली चीजों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसलिए अगर घर में बच्चे और पालतू जानवर हैं, तो उनके लिए भी ये सेफ है।
इन बातों का भी ध्यान रखें
अगर आपके घर में खाने-पीने का सामान यूं ही खुला पड़ा रहता है या साफ-सफाई ठीक नहीं है, तो चूहे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए किचन को हमेशा साफ रखें, रात में झूठे बर्तन जमा ना होने दें। साथ ही अगर हो सके तो दरवाजों के नीचे और खिड़की में भी कुछ लगा दें, ताकि चूहों की एंट्री रोकी जा सके।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
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