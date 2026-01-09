Hindustan Hindi News
बालकनी में आ रहे कबूतरों को भगाने के लिए कई नुस्खे आजमा चुके तो अब ट्राई करें ये हैक

संक्षेप:

How to keep away pigeons from bancony: बालकनी में दिन रात कबूतरों ने बीट करके गंदगी फैला रखी है। और आपने, इन्हें भगाने के लिए जाल लगवाया है, सिलिकॉन वाले कांटे भी रखकर देख चुकी हैं। तो अबकी बार ये हैक ट्राई करें। आसानी से दूर रहेंगे कबूतर।

Jan 09, 2026 01:27 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
शहर में दिन पर दिन कबूतरों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। ऊंची बिल्डिंगों से लेकर घरों के छतों पर झुंड में कबूतर बैठे दिख जाते हैं। ये कबूतर ना केवल बीट करके बहुत सारी गंदगी फैला देते हैं बल्कि बालकनी में लगे पौधों को भी खराब करते हैं। यहीं नहीं कबूतरों की बीट से सांस की गंभीर बीमारियां होने का भी खतरा रहता है। जिसे हिस्टोप्लाजमोसिस, क्रिप्टोकॉकोसिस बोलते हैं। फेफड़े में होने वाले ये इंफेक्शन कई तरह की समस्याएं दे जाते हैं। ऐसे में इन कबूतरों को बालकनी से भगाना जरूरी होता है। लेकिन जाल लगाने और सिलिकॉन के कांटे रखने के बाद भी अगर ये कबूतर बालकनी में आ ही जाते हैं। तो इस एक ट्रिक को भी ट्राई करके देख लें। जिसकी मदद से आसानी से कबूतरों को बालकनी में आने से रोका जा सकता है।

काली पॉलिथिन का करें इस्तेमाल

माना जाता है कि कबूतर कौवे से डरते हैं। तो अगर आपकी बालकनी में भी कबूतरों का डेरा जमा रहता है और आप उन्हें भगाना चाहती हैं तो अपनी बालकनी में काले रंग की पॉलिथिन को लटका दें। काले रंग की पॉलिथिन को लेकर उसमे कुछ पेपर को मोड़कर भर दें। जिससे कि पॉलीथिन में फूला हुआ दिखे। अब काली पन्नी में गांठ लगाएं और अपनी बालकनी में तीन से चार टांग दें। अगर आपने जाल लगवा रखा है और फिर भी कबूतर जगह बनाकर अंदर घुस जाते हैं तो जाल पर ही इन काले रंग की पालीथिन को टांग दें। ऐसा करने से कबूतर डरकर नहीं आएंगे।

एल्यूमिनियम फॉइल और हैंगर

अगर काली पॉलिथिन वाला आइडिया काम नहीं कर रहा है तो कबूतरों को भगाने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल का ये तरीका भी अपना सकती हैं। किसी हैंगर को लेकर उसमे एल्यूमिनियम फॉइल के बड़े टुकड़े को फाड़कर हैंगर में क्लिप की मदद से लटका दें। ध्यान रहे कि चमकीला वाला भाग बाहर की तरफ रहे। जिस पर रोशनी पड़ने पर वो रिफ्लेक्ट हो। इस तरह की रोशनी पड़ने पर भी कबूतर बड़े ही आसानी से भाग जाते हैं।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita
अपराजिता शुक्ला लाइव हिन्दुस्तान मैं बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फैशन, ट्रैवल, हेल्थ एंड फिटनेस की खबरों पर उनकी अच्छी पकड़ है और पिछले 6 वर्षों से मीडिया में एक्टिव हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अपराजिता ने अमर उजाला में तीन साल काम किया है। पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ बी. कॉम में ग्रेजुएशन की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ली है। और पढ़ें
Healthy Lifestyle

