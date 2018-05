कर्नाटक: 7 बार से कांग्रेस विधायक रोशन बेग को मुस्लिम संगठन ने की डिप्टी सीएम बनाने की मांग

एचडी कुमारस्वामी की सरकार की शुरुआत होने से एक दिन पहले ही मंत्री पद की मांग जोर पकड़ने लगी है। मुस्लिम संगठन की तरफ से मंगलवार को अल्पसंख्यक नेता को राज्य के उप-मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई है।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, अल्पसंख्यक समूह के प्रतिनिधियों ने बेंगलुरू में कहा कि सात बार से कांग्रेस विधायक रोशन बेग या किसी अन्य मुस्लिम समुदाय के नेता को कर्नाटक बनने जा रही नई सरकार में उप-मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए।

A group of Muslim organisations brief media, demand that either 7-time Congress MLA Roshan Baig or some other leader from muslim community be made the Deputy CM in the new government in Karnataka. #Karnataka pic.twitter.com/cO39oNqLhZ

उधर, मुस्लिम संगठनों की तरफ से डिप्टी सीएम बनाने की मांग पर आर. रोशन बेग ने कहा- इसमें गलत क्या है? क्योंक नहीं? अगर दूसरे समुदायों के लोग मांग कर सकते हैं तो हमारी समुदाय के लोग ऐसी मांग क्यों नहीं कर सकते हैं? लेकिन, अंत में इसका फैसला आलाकमान को लेना होगा।

What is wrong in it? Why not? If people from other communities can make demands then why can't people from my community? But, in the end high command will decide: R.Roshan Baig, Congress MLA on Muslim organisations demanding that he be made Deputy CM #Karnataka pic.twitter.com/byLjnfylJV