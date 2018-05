कर्नाटक चुनाव LIVE: 222 सीटों के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी

कर्नाटक विधानसभा की 222 सीटों के लिए मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। मतदान शाम छह बजे तक चलेगा। इस चुनाव में कांग्रेस, भाजपा और जेडीएस की साख दांव पर लगी हुई है। सभी राजनीतिक दलों ने यहां पर धुआंधार प्रचार किया है।

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पूर्ण बहुमत के साथ जीत का दावा किया है। हालांकि, 1985 से लेकर अब तक कर्नाटक में किसी पार्टी ने भी लगातार दूसरी बार जीत दर्ज नहीं की है। लेकिन, सिद्धारमैया को यह विश्वास है कि वे इस बार इस धारणा को तोड़ डालेंगे।

इलैक्शन ऑफिस सूत्रों के मुताबिक यहां पर इस बार करीब 55,600 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। ज्यादातर ऑपिनियन पोल और सर्वे में यह कहा गया है कि भाजपा और कांग्रेस के बीच यहां पर कांटे का मुकाबला है जबकि एच.डी. देवगौड़ा की पार्टी जेडीएस यहां पर किंगमेकर की भूमिका निभा सकती है।

लाइव अपडेट्स

हुबली: बूथ नंबर 108 पर खराब वीवीपैट मशीन बदली गई। वोटिंग दोबारा चालू होना अभी बाकी है।

Hubli: Faulty Voter Verifiable Paper Audit Trail (VVPAT) machine at booth number 108 being replaced, voting is yet to resume at the booth. #KarnatakaElections2018 pic.twitter.com/TpBzVa6u3G — ANI (@ANI) May 12, 2018

बीजेपी के बी.श्रीरामुलू ने वोट डालने से पहले गौ पूजा की। वह मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ बादामी विधानसभा क्षेत्र से लड़ रहे हैं चुनाव।

Bellary: BJP's B.Sriramalu performed 'gau pooja' (cow worship) before casting his vote. He is contesting against CM Siddaramaiah from Badami constituency. #KarnatakaElections2018 pic.twitter.com/Ht3akZlzK3 — ANI (@ANI) May 12, 2018

बदामी विधानसभा क्षेत्र के मतदान केन्द्र में कतार में लगे हैं लोग। सीएम सिद्धारमैया यहां से बीजेपी के बी. श्रीरामुलू के खिलाफ लड़ रहे हैं चुनाव।

People queue up at polling booth number 144 in Badami constituency. CM Siddaramaiah is contesting against BJP's B.Sriramulu from here. #KarnatakaElections2018 pic.twitter.com/krjSwV0sti — ANI (@ANI) May 12, 2018

केन्द्रीय मंत्री और बीजेपी नेता सदानंद गौड़ा ने पुत्तुर में अपने वोट डाले

Union Minister & BJP leader Sadananda Gowda casts his vote in Puttur. #KarnatakaElections2018 pic.twitter.com/vZsFER7spa — ANI (@ANI) May 12, 2018

बीजेपी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार बी.एस. येदियुरप्पा ने शिमोगा के शिकारपुर में वोट डाला

BJP Chief Ministerial candidate BS Yeddyurappa casts his vote in Shikarpur, Shimoga. #KarnatakaElections2018 pic.twitter.com/NCrU6NFrMM — ANI (@ANI) May 12, 2018

बीजेपी नेता सदानंद गौड़ा ने कहा कि निश्चित रूप से इस बार के मतदान में इजाफा होगा। वे सभी इस बात सिद्धारमैया सरकार के कर्नाटक से हटाना चाहते हैं। लोग बड़ी तादाद में बाहर निकलकर वोट डालने आएंगे।

Certainly there will be increase in voting this time. They want to remove the Siddaramaiah government from Karnataka. People will come out in large numbers: Sadananda Gowda, BJP. pic.twitter.com/nJl9KjFDIk — ANI (@ANI) May 12, 2018

मैसूर: मतदान शुरू होने से पहले सेंट मैरी इंग्लिश स्कूल में हो रही है तैयारी

Mysore: Preparations ahead of assembly polls in Karnataka, visuals from St Mary's English School. #KarnatakaElections2018 pic.twitter.com/5GERDMKPue — ANI (@ANI) May 12, 2018

