कर्नाटक चुनावः भाजपा के मेनिफेस्टो पर कांग्रेस का हमला, बताया- 'जुमलाफेस्टो'

कांग्रेस ने आज कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की ओर से जारी घोषणापत्र को 'जुमलाफेस्टो' करार दिया और कहा कि जनता झूठ के इस पुलिंदे पर विश्वास नहीं करने वाली है।



भाजपा का घोषणापत्र जारी होने के कुछ देर बाद कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा कि कर्नाटक में भाजपा का घोषणापत्र 2014 के मोदी के घोषणापत्र और 'येदि-रेड्डी के 2018 के घोषणापत्र का मिश्रण है। बताते चलें कि कांग्रेस भाजपा के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बी एस येदियुरप्पा और रेड्डी बंधुओं का हवाला देने के लिए 'येदि-रेड्डी शब्दावली का इस्तेमाल करती है

BJP’s Karnataka Manifesto is a classic case of 0+0=0 (Copy of 2014 ModiFesto + 2018 Yeddy-Reddy Festo = 0).



Taking a cue from Modiji, It’s a Jumlafesto- a handbook of unabashed lies.



न वचन की क़ीमत,

न शब्दों पर यक़ीन,

हारी हुई भाजपा की खिसकती ज़मीन।#BJPVachana4Karnataka

1/n