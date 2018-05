कर्नाटक चुनावः 2019 में कांग्रेस बनी सबसे बड़ी पार्टी तो बन सकता हूं पीएम- राहुल

कर्नाटक में मतदान के सिर्फ पांच दिन शेष हैं। चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। सभी दल रैली कर वोटरों को रिझाने में लगे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर्नाटक में तूफानी रैली कर रहे हैं। आज राहुल बैंगलोर में हैं। यहां लोगों से बात करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने बयान दिया है कि अगर 2019 में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी तो वे प्रधानमंत्री बन सकते हैं।

जब राहुल गांधी से प्रधानमंत्री पद के लिए सवाल पूछा गया, कि क्या वे प्रधानमंत्री बनेंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि अगर 2019 में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनती है तो वह पीएम बन सकते हैं।

Yes why not: Congress President Rahul Gandhi on being asked if he can be PM in 2019 if Congress is the single largest party. #Bengaluru #KarnatakaElections2018

राहुल गांधी ने कहा कि आप लोग अभी मेरे बयान पर हसेंगे लेकिन 2019 में बीजेपी सरकार नहीं बनाएगी। उन्होंने कहा कि आज विपक्ष एक है, यही कारण है कि बीजेपी के लिए 2019 में मुश्किल होगी। आपको बता दें कि आज जनसभाओं के अलावा राहुल गांधी आर्कबिशप से भी मुलाकात करेंगे।

We are repeatedly asking the Prime Minister why has he chosen a corrupt person, who has been in jail as his party's CM candidate?: Rahul Gandhi in Bengaluru #KarnatakaElections2018 pic.twitter.com/FJwvfW8U2m