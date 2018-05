कर्नाटक चुनाव : बी.एस येदियुरप्पा का दावा, 150 से ज्यादा सीटें जीतेगी BJP, 17 मई को बनेगी हमारी सरकार

कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 222 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। मतदान का रिजल्ट भले ही 15 को आने वाला है लेकिन बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बी.एस. येदियुरप्पा ने इस बात का दावा कर दिया है कि कर्नाटक में वो 150 से ज्यादा सीट जीतने वाले हैं और 17 मई को उनकी सरकार बनने जा रही है।

सबुह वोट डालने पहुंचे येदियुरप्पा ने कहा कि आज का दिन काफी महत्वपर्ण है। लोगों को अपने घर से बाहर निकलकर आना चाहिए और वोट करना चाहिए। हम इस चुनाव में 150 से ज्यादा सीट जीतने वाले हैं। हम 17 मई को यहां सरकार बनाने वाले हैं।

येदियुरप्पा ने कहा कि लोग अब सिद्धारमैया की सरकार से थक चुके हैं। ऐसे में लोगों से मेरी गुजारिश है कि बाहर आएं और भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करें। मैं कर्नाटक की जनता से वादा करता हूं कि हम लोगों को एक अच्छी सरकार देंगे। इससे पहले बीएस येदियुरप्पा ने मतदान शुरू होने से पूर्व अपने घर में पूजा अर्चना की थी।

वहीं पुत्तूर में वोट डालने पहुंचे बीजेपी नेता सदानंद गौड़ा ने भी सिद्धारमैया सरकार पर हमला बोला है। वोट डालने पहुंचे सदानंद ने कहा कि इस बार भारी मात्रा में वोट डलने वाले हैं। लोग भी सिद्धारमैया की सरकार को हटाना चाहते हैं।

