कर्नाटक चुनावः पीएम मोदी की आज चार रैलियां, शिमोगा में भी करेंगे जनसभा

कर्नाटक चुनाव में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में सभी पार्टियां वोटरों को रिझाने में लगी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज यहां रैली को संबोधित करने वाले हैं। आज उनकी चार रैली होंगी, जिसमें कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा की सीट शिमोगा की शिकारपुरा भी शामिल है। वहीं दूसरी ओर कल शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी कई रैलियों को संबोधित किया।

अपनी रैली की जानकारी देते हुए उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि आज फिर से मुझे कर्नाटक की अपनी बहनों और भाईयों के साथ जुड़ने का मौका मिला है। राज्य की चार रैलियों को संबोधित करुंगा। पीएम मोदी आज सुबह 11बजे से तुमाकुरु में, 2 बजे से गदग में, चार बजे से शिमोगा में और मैंगलूरु में 6.30 बजे से जनसभा को संबोधित करेंगे।

