कांग्रेस का बड़ा दांव: जेडीएस को बाहर से समर्थन देने का फैसला, देवगौड़ा से मिलेंगे गुलाम नबी आजाद

कर्नाटक चुनाव परिणाम के रुझानों के बीच कांग्रेस ने देवगौड़ा की पार्टी जेडीएस को समर्थन देने का ऐलान किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जेडीएस ने कांग्रेस के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हम जेडीएस को बाहर से समर्थन देंगे।

We had a telephonic conversation with Deve Gowda ji & Kumaraswamy. They have accepted our offer. Hopefully, we will be together: Ghulam Nabi Azad, Congress. #KarnatakaElections2018 pic.twitter.com/OemBerpX7r