कर्नाटक चुनाव 2018: कांग्रेस ने जारी की 218 उम्मीदवारों की सूची, चामुंडेश्वरी से लड़ेंगे सिद्धारमैया, यहां देखें पूरी लिस्ट

कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज रविवार को अपने 218 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठकों में करीब दो सौ सीट पर प्रत्याशी पहले ही तय कर लिए गए थे। पार्टी ने आज उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी कर दी है। सूची से तय हो गया है कि सिद्धारमैया चांमुडेश्वरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं उनके बेटे यथींद्र वरुणा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे।

यहां देखें पूरी लिस्ट

Congress releases list of 218 candidates for upcoming #Karnataka assembly elections pic.twitter.com/060WNNryBC

Congress releases list of 218 candidates for upcoming #Karnataka assembly elections pic.twitter.com/u3k2pyM11B

इससे पहले कांग्रेस ने आठ विधायकों के टिकट काटते हुए उनकी जगह नए और युवा चेहरों को प्रत्याशी बनाया था। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय चुनाव समिति की दो दौर की बैठकों में करीब दो सौ सीट पर चर्चा हुई थी। समिति के एक सदस्य ने बताया था कि बीते शुक्रवार सुबह हुई चुनाव समिति की बैठक में मौजूदा विधायकों और उन सीटों पर विचार किया गया, जहां छानबीन समिति ने सिर्फ एक नाम का सुझाव दिया था।

कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार तय करने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के साथ दूसरे स्रोतों से भी जानकारियां जुटाई गई थी। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा था कि पार्टी ने जीत को पैमाना बनाकर उम्मीदवारों का चयन किया है। यह पूछे जाने पर कि क्या वरिष्ठ नेताओं के परिवार के सदस्यों को भी टिकट दिया गया है, उन्होंने कहा था कि कुछ सदस्यों को टिकट मिल सकते हैं।

कर्नाटक में कुल 224 सीट हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 122 सीट जीतने में सफल रही थी। जबकि भाजपा और जनता दल सेकुलर को सिर्फ 40-40 सीट मिली थी। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि मौजूदा विधायकों के अलावा पार्टी की कोशिश है कि नए और युवा चेहरों को टिकट दिया जाए। महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी बढ़े।

#Karnataka Chief Minister Siddaramaiah to contest from Chamundeshwari in upcoming Legislative Assembly Elections (File pic) pic.twitter.com/nuzSooych8