कांग्रेस के दांव पर बोले येदियुरप्पा- जनता ने कांग्रेस को नकारा, भाजपा को स्वीकारा

कर्नाटक में भाजपा के सीएम चेहरा बीएस येदियुरप्पा ने मीडिया से कहा कि राज्य की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है और भाजपा को स्वीकार किया है। लोग कर्नाटक को कांग्रेस मुक्त बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बीएस येदियुरप्पा कांग्रेस की ओर से जेडीएस को समर्थन देने का ऐलान करने के बाद बेंगलुरू के पार्टी ऑफिस में आयोजित प्रेसवार्ता में ये बातें कहीं।



उन्होंने कहा कि जनता की ओर से रिजेक्ट किए जाने के बावजूद भी कांग्रेस सत्ता हथियाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि कर्नाटक की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया है। कांग्रेस पिछले दरवाजे से सत्ता में आने की कोशिश कर रही है, जो जनता बर्दास्त नहीं करेगी।'

I thank the people of Karnataka for giving this mandate to the Bhartiya Janata Party. Congress is trying to come to power through back door, people will not tolerate this: BS Yeddyurappa #KarnatakaResults pic.twitter.com/zTJCXz6qxu