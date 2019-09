मशहूर लेखक पाउलो कोइल्हो ने की नवाजुद्दीन को तारीफ, सेक्रेड गेम्स को बताया नेटफ्लिक्स की बेस्ट सीरीज

ब्राजील के मशहूर लेखक पाउलो कोइल्हो ने नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज 'सेक्रेड गेम्स' में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के काम की सराहना की है। इसके जवाब में नवाजुद्दीन ने कहा कि है कि उनके जैसे किसी मशहूर लेखक के द्वारा उन्हें देखना और उनके बारे में कहना उनके लिए वाकई में सम्माननीय है। कोइल्हो ने नेटफ्लिक्स के 'सेक्रेड गेम्स' के लिंक को साझा करते हुए लिखा, “बेहतरीन अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ नेटफ्लिक्स के सबसे अच्छे सीरीज में से एक।”

One of the best series on Netflix, with the great actor @Nawazuddin_S https://t.co/LrEo5vLhTE

Sir @paulocoelho I hv read ur books The Alchemist & also watched d film 'Veronika decides to Die' based on ur novel I hv always been an ardent fan of ur writing & it's an honour 2 be noticed & mentioned by someone like you I don't have words to describe the feeling

Thank You 😊 https://t.co/wNyhg5ltog