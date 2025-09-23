youth throat slit and threw into septic tank in dhanbad 3 arrested धनबाद में खौफनाक मर्डर! लड़के का गला रेतकर सेप्टिक टैंक में डाल दिया शव; क्या थी वजह, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindi Newsझारखंड न्यूज़youth throat slit and threw into septic tank in dhanbad 3 arrested

झारखंड के धनबाद में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां के वासेपुर में एक लड़के की गला रेतकर हत्या कर दी गई और उसके बाद शव को सेप्टिक टैंक में डाल दिया गया।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, धनबादTue, 23 Sep 2025 06:52 AM
धनाबाद में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के वासेपुर काली मंदिर पंचायत भवन न्यू मटकुरिया कॉलोनी में रविवार की देर रात एक युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई। युवक की पहचान आरा मोड़ फ्लाईओवर के पास रहनेवाले सोनू यादव के रूप में हुई। वह टोटो चलाता था। घटनास्थल के पास एक आंगनबाड़ी केंद्र है। आंगनबाड़ी केंद्र के पास ही सेप्टिक टैंक में शव मिला। बैंक मोड़ थाना की पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एसएनएमएमसीएच भेज दिया।

जानकारी पाकर डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर नौशाद आलम और बैंक मोड़ थाना प्रभारी प्रवीण कुमार घटनास्थल पहुंचे। बताया जा रहा है कि सोनू यादव नशा करता था। शव की सुई उसके नशेड़ी दोस्तों पर है। पुलिस ने फेंकना नामक एक लड़का सहित तीन को हिरासत में लिया है। एक आरोपी की शर्ट पर खून लगा होने की भी बात कही जा रही है। मृतक के मामा अजय कुमार यादव ने बताया कि रविवार की रात खाना खाकर रात साढ़े 10 बजे सोनू घर से निकला था। जिस जगह पर शव मिला है, वहां नशेड़ियों का अड्डा रहता है। लड़के वहां अक्सर गांजा पीने पहुंचते थे। सुबह घटना स्थल पर चारों तरफ खून के धब्बे थे। हालांकि हत्या में प्रयुक्त हथियार वहां नहीं था।

पुलिस घटना के बाद सोनू के नशेड़ी दोस्तों को खोज रही थी। किसी बुम्मा नामक लड़के को खोजा जा रहा था। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले गए। मिले साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने तीन लड़कों को उठाया।

प्रेम प्रसंग और नशेबाजी में हत्या का शक

सोनू का गला रेता हुआ था। पेट और पीठ में भी कई बार चाकू से हमला किया गया था। माना जा रहा है कि दो या अधिक लड़कों ने मिल कर घटना को अंजाम दिया था। बताया जा रहा है कि पुलिस हत्या के उद्भेदन के करीब पहुंच गई है। प्रेम प्रसंग और नशा के एंगल से हत्या की जांच चल रही है। हालांकि पुलिस इस संबंध में कुछ भी बनाते से परहेज कर रही है। इधर, घटना की जानकारी मिलने पर सोनू की मां और घर के अन्य सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है। सूचना पर परिजन एसएनएमएमसीएच पहुंचे और पोस्टमार्टम के बाद शव ले गए।

इस मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी, लॉ एंड ऑर्डर नौशाद आलम ने बताया कि पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है। तकनीकी अनुसंधान किया जा रहा है। साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। जल्द हत्यारे सलाखों के पीछे होंगे।