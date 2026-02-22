Hindustan Hindi News
जामताड़ा में खौफनाक वारदात! युवक की सरेआम गोली मारकर हत्या

Feb 22, 2026 12:45 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, जामताड़ा
जामताड़ा में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां के नारायणपुर थाना क्षेत्रन्तर्गत धरमपुर मोड़ के समीप रविवार सुबह 8 बजे सादे रंग की अपाची बाइक पर सवार तीन नकाबपोश अपराधियों ने युवक फुरकान अंसारी की गोली मारकर हत्या कर दी।

झारखंड के जामताड़ा में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां के नारायणपुर थाना क्षेत्रन्तर्गत धरमपुर मोड़ के समीप रविवार सुबह करीब 8 बजे सादे रंग की अपाची बाइक पर सवार तीन नकाबपोश अपराधियों ने युवक फुरकान अंसारी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना से इलाके में दहशत का माहौल है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुबह करीब आठ बजे फुरकान अंसारी धरमपुर मोड़ स्थित चाय दुकान पर पहुंचा था। इसी दौरान दो बाइकों पर सवार होकर आए तीन नकाबपोश अपराधियों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। तीन गोलियां लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार हो गए।

एक शख्स कर रहा था रेकी

परिजनों के अनुसार हमलावरों की पहचान नहीं हो सकी है, क्योंकि सभी नकाबपोश थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि दुकान पहुंचने के दौरान कोई व्यक्ति उसकी रेकी कर रहा था। पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है।

बताया जाता है कि करीब डेढ़ माह पूर्व मोहड़ा गांव के एक युवक से मृतक का विवाद हुआ था। इस मामले को लेकर पंचायत भी हुई थी, जिसमें उस पर लगभग एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। पुलिस इस पुराने विवाद के साथ-साथ मृतक के आपराधिक इतिहास को भी खंगाल रही है।

पुलिस ने शुरू कर दी जांच

घटनास्थल से पुलिस ने गोली के खोखे बरामद किए हैं। सूचना मिलने पर एसडीपीओ विकास आनंद लागुरी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच तेज करने का निर्देश दिया। इधर मृतक के पिता नूर मोहम्मद व भाई समशूल अंसारी ने प्रशासन से शीघ्र आरोपियों की गिरफ्तारी कर न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है।

Jharkhand News
