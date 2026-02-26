गढ़वा में खौफनाक घटना! युवक की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या
झारखंड के गढ़वा में खौफनाक घटना सामने आई है। भंडरिया थानांतर्गत बिजका गांव में लगने वाले साप्ताहिक बाजार में सब्जी विक्रेता युवक को सरेशाम अपराधियों ने गोली मार दी। घटना बुधवार शाम की है। घटना के बाद युवक को मेदिनीनगर स्थित अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक थानांतर्गत फकीराडीह गांव का रहने वाला था।
दिनदहाड़े मार दी गोली
घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि 30 साल युवक दीपक चौधरी स्थानीय साप्ताहिक हाटों में जाकर सब्जी बेचता था। बुधवार को वह बिजका में लगने वाला साप्ताहिक बाजार में सब्जी बेचने गया था। शाम सात बजे अज्ञात अपराधियों ने सब्जी बेच रहे दीपक को अपराधी ने पीछे से आकर दिनदहाड़े तीन गोली मारी। गोली लगने के बाद दीपक गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पडा। अचानक हुई फायरिंग से बाजार में अफरातरफी मच गई। घायल अवस्था में स्थानीय लोगों की मदद से उसे इलाज के लिए मेदिनीनगर सदर अस्पताल ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
जमीनी विवाद के चलते हुई हत्या
भंडरिया थाना प्रभारी सुभाष कुमार पासवान ने बताया कि पुलिस मामला दर्ज कर अपराधियों की छानबीन में जुट गई है। उन्होंने बताया कि अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डीएसपी रोहित रंजन सिंह ने बताया कि मामले के अबतक की प्रारंभिक जांच में घटना के पीछे जमीन विवाद सामने आया है। युवक को बार-बार धमकी भी दी जा रही थी। पुलिस मामले में सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर