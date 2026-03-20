धनबाद में खौफनाक मर्डर! युवक की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या
झारखंड के धनबाद में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां एख युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। रणधीर वर्मा चौक के पास स्थित कृषि बाजार में शुक्रवार की सुबह एक 20 साल के युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई।
झारखंड के धनबाद में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां एख युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। रणधीर वर्मा चौक के पास स्थित कृषि बाजार में शुक्रवार की सुबह एक 20 वर्षीय युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान रोहित कुमार के रूप में हुई है। उसका शव खून से लथपथ हालत में कृषि बाजार परिसर से बरामद किया गया।
शव मिलने की सूचना पर आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही धनबाद थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू की। पुलिस ने पंचनामा तैयार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया।
स्थानीय लोगों के अनुसार रोहित मूल रूप से बोकारो का रहने वाला था। करीब चार-पांच वर्ष पहले उसके पिता उसे लेकर धनबाद आए थे। कुछ वर्ष पहले पिता की मृत्यु हो जाने के बाद वह यहीं कृषि बाजार में रहकर मजदूरी कर अपना गुजारा कर रहा था। बताया जाता है कि वह अक्सर कृषि बाजार की छत पर ही सो जाया करता था। लोगों ने यह भी बताया कि पास में ही उसकी बहन का घर है, लेकिन उससे उसके संबंध अच्छे नहीं थे।
धारदार हथियार से गला रेत कर की गई हत्या
घटनास्थल की स्थिति देखकर आशंका जताई जा रही है कि चार-पांच लोगों ने मिलकर किसी धारदार हथियार से उसकी गर्दन रेतकर हत्या कर दी है। उल्लेखनीय है कि शाम ढलते ही रणधीर वर्मा चौक स्थित कृषि बाजार परिसर में शराबियों का जमावड़ा लग जाता है। समय-समय पर पुलिस कृषि बाजार में कार्रवाई कर शराबियों को हिरासत में लेती है बावजूद निरंतर कार्रवाई नहीं होने के कारण यहां रोजाना शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच में जुटी हुई है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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