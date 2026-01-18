Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़youth killed in ranchi in suspicion of theft 7 accused arrested
चोरी के शक में बुलाई बैठक, रांची में मां के सामने बेटे को पीट-पीटकर मार डाला; 7 गिरफ्तार

संक्षेप:

रांची में खौफनाक वारदात सामने आई है। यहां एक युवक को चोरी को शक में बैठक में बुलाया गया और मां के सामने ही पीट-पीटकर हत्या कर दी। 7 हत्यारोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

Jan 18, 2026 08:30 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
रांची के बुढ़मू थाना क्षेत्र के चांया गांव में शुक्रवार (16 जनवरी) सुबह विक्की नायक नामक युवक की हत्या मामले में नामजद सातों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। छह आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। वहीं, एक आरोपी को पुलिस रविवार को जेल भेजेगी। पकड़े गए नामजद आरोपियों में कामेश्वर यादव ग्राम मुरगी, रामजीत महतो, विनोद उरांव दोनों ग्राम कसकोमा, सरहुल मुंडा, विजय मुंडा, सुकू नायक तीनों ग्राम चांया, थाना बुढ़मू निवासी और बॉबी मुंडा शामिल हैं। यह कार्रवाई मृतक की मां द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के आधार पर की गई।

थाना प्रभारी नवीन शर्मा ने बताया कि आगे की जांच जारी है और घटना में कुछ अन्य लोगों के शामिल होने की बात सामने आ रही है। जिन्हें जांच के बाद दोषी पाए जाने पर जेल भेजा जाएगा। शुक्रवार को घटना में बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और शनिवार सुबह परिजनों को सौंप दिया। शव गांव पहुंचते ही परिजनों और मां के चीत्कार से पूरा माहौल गमगीन हो गया। ज्ञात हो कि चांया गांव में मोटर पंप चोरी के आरोप में विक्की नायक को ग्रामीणों की बैठक परिजनों के सामने पीटकर हत्या कर दी गई। वहीं, कांके विधायक सुरेश बैठा बोले, मामूली चोरी की घटना के नाम पर बैठक कर युवक की हत्या करना जघन्य अपराध है। दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से कड़ी सजा दिलाई जाए।

परिजनों को मदद का दिलाया भरोसा

घटना की सूचना मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति (एससी) मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सह सिमरिया के पूर्व विधायक किशुन कुमार राम के साथ अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री सह पूर्व विधायक जीतूचरण राम, प्रदेश महामंत्री रंजन पासवान, प्रदेश मंत्री नीरज नायक, प्रदेश प्रवक्ता संदीप कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष रामप्रवेश नायक और सागर मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे। इस दौरान सभी ने परिवार को हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। वहीं, प्रशासन से मिलकर आग्रह किया कि मामले का निष्पादन स्पीडी ट्रायल के तहत किया जाए, जिससे जल्द दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले।

नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद शव किया गया अंतिम संस्कार

पुलिस द्वारा विक्की का शव सौंपने के बाद परिजन ने प्रशासन से मांग की है कि शव के अंतिम संस्कार से पहले आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजे। जब तक सभी आरोपी जेल नहीं जाएंगे, तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। इसी उधेड़बुन में शनिवार की शाम करीब चार बजे डीएसपी रामनारायण चौधरी, थानेदार नवीन कुमार शर्मा द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी होने की पुष्टि और अनुसंधान में लापरवाही नहीं बरतने का आश्वासन मिलने के बाद शव का अंतिम संस्कार हुआ।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News Ranchi News Crime News
