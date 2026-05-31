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पहले युवक को पीटकर मार डाला, पलामू में पत्थर से कुचल दिया चेहरा; पहचान छिपाने के लिए जला दी लाश

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, पलामू
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झारखंड के पलामू जिले में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां एक युवक को पहले पीट-पीटकर मार डाला गया और फिर उसका चेहरा पत्थर से कुचल दिया। पत्थर से चेहरा कुचलने के बाद हैवानों ने युवक की लाश को आग के हवाले कर दिया।

पहले युवक को पीटकर मार डाला, पलामू में पत्थर से कुचल दिया चेहरा; पहचान छिपाने के लिए जला दी लाश

झारखंड के पलामू जिले में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई और पहचान छिपाने के लिए पत्थर से उसका चेहरा कुचल दिया गया। इतने से भी हैवानों का मन नहीं भरा तो अपना गुनाह छिपाने के लिए युवक के शव को आग के हवाले कर दिया। अब मृत युवक की पहचान कर ली गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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