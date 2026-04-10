गोड्डा में खौफनाक मर्डर! रस्सी से बांधा फिर हथौड़े से कूंचकर मार डाला; मरने से पहले पुलिस को क्या बताया
झारखंड के गोड्डा जिले में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां के पथरगामा थाना क्षेत्र के माल रामपुर गांव में बुधवार की आधी रात को आपसी रंजिश में एक 25 साल के युवक, नीरज कुमार पंजियारा की रस्सी से बांधकर हथौड़े और लाठियों से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई।
झारखंड के गोड्डा जिले में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां के पथरगामा थाना क्षेत्र के माल रामपुर गांव में बुधवार की आधी रात को आपसी रंजिश में एक 25 साल के युवक, नीरज कुमार पंजियारा की रस्सी से बांधकर हथौड़े और लाठियों से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए तीन नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
घटनाक्रम के अनुसार, बुधवार रात करीब 12 बजे आरोपियों ने स्वयं डायल 100 पर पुलिस को फोन कर सूचित किया कि उनके घर में एक चोर घुस आया है जिसे उन्होंने पकड़ रखा है। जब पथरगामा पुलिस मौके पर पहुंची, तो वहां का दृश्य भयावह था। नीरज लहूलुहान हालत में बंधा हुआ था। उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन जख्म इतने गहरे थे कि उसकी जान नहीं बचाई जा सकी।
मौत से पहले दी आरोपियों की बर्बरता की गवाही
अस्पताल में दम तोड़ने से पहले नीरज ने पुलिस को दिए अपने बयान में आरोपियों की बर्बरता की पुष्टि की। उसने बताया कि उसे बंधक बनाकर हथौड़े और लाठियों से प्रहार किए गए। पुलिस ने मौके से खून से सनी रस्सी और हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार बरामद कर लिए हैं। मृतक के परिजनों का आरोप है कि यह पूर्व नियोजित हत्या है। होली के समय भी दोनों पक्षों में विवाद हुआ था, जिसकी शिकायत थाने में की गई थी।
पत्नी को जंगल ले जाकर पत्थर से कूचकर हत्या की
थाना क्षेत्र के गांडुपड़ता गांव के पास जंगल में गुरुवार को एक व्यक्ति ने पत्थर से कूचकर अपनी ही पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। घटना के बाद से आरोपी पति फरार है। जानकारी के अनुसार, आरोपी बेसगा पहाड़िया हिरणपुर थाना क्षेत्र के पाडेरकोला का रहने वाला है। वह अपनी ससुराल गांडुपड़ता गांव में ही रह रहा था। उसकी शादी 26 वर्षीया बेदी पहाड़ी से हुई थी। बताया जा रहा है कि बेसगा पहाड़िया गोगली (नदी के घोंघे) चुनने के बहाने अपनी पत्नी को घर से बाहर ले गया। जंगल के सुनसान रास्ते का फायदा उठाते हुए उसने भारी पत्थर से सिर कूचकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस पहुंची और जानकारी लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं बेदी पहाड़ी के पिता सोनिया पहाड़िया ने अपने दामाद बेसगा पहाड़िया के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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