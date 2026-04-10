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गोड्डा में खौफनाक मर्डर! रस्सी से बांधा फिर हथौड़े से कूंचकर मार डाला; मरने से पहले पुलिस को क्या बताया

Apr 10, 2026 06:55 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, गोड्डा
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झारखंड के गोड्डा जिले में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां के पथरगामा थाना क्षेत्र के माल रामपुर गांव में बुधवार की आधी रात को आपसी रंजिश में एक 25 साल के युवक, नीरज कुमार पंजियारा की रस्सी से बांधकर हथौड़े और लाठियों से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई।

गोड्डा में खौफनाक मर्डर! रस्सी से बांधा फिर हथौड़े से कूंचकर मार डाला; मरने से पहले पुलिस को क्या बताया

झारखंड के गोड्डा जिले में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां के पथरगामा थाना क्षेत्र के माल रामपुर गांव में बुधवार की आधी रात को आपसी रंजिश में एक 25 साल के युवक, नीरज कुमार पंजियारा की रस्सी से बांधकर हथौड़े और लाठियों से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए तीन नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

घटनाक्रम के अनुसार, बुधवार रात करीब 12 बजे आरोपियों ने स्वयं डायल 100 पर पुलिस को फोन कर सूचित किया कि उनके घर में एक चोर घुस आया है जिसे उन्होंने पकड़ रखा है। जब पथरगामा पुलिस मौके पर पहुंची, तो वहां का दृश्य भयावह था। नीरज लहूलुहान हालत में बंधा हुआ था। उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन जख्म इतने गहरे थे कि उसकी जान नहीं बचाई जा सकी।

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मौत से पहले दी आरोपियों की बर्बरता की गवाही

अस्पताल में दम तोड़ने से पहले नीरज ने पुलिस को दिए अपने बयान में आरोपियों की बर्बरता की पुष्टि की। उसने बताया कि उसे बंधक बनाकर हथौड़े और लाठियों से प्रहार किए गए। पुलिस ने मौके से खून से सनी रस्सी और हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार बरामद कर लिए हैं। मृतक के परिजनों का आरोप है कि यह पूर्व नियोजित हत्या है। होली के समय भी दोनों पक्षों में विवाद हुआ था, जिसकी शिकायत थाने में की गई थी।

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पत्नी को जंगल ले जाकर पत्थर से कूचकर हत्या की

थाना क्षेत्र के गांडुपड़ता गांव के पास जंगल में गुरुवार को एक व्यक्ति ने पत्थर से कूचकर अपनी ही पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। घटना के बाद से आरोपी पति फरार है। जानकारी के अनुसार, आरोपी बेसगा पहाड़िया हिरणपुर थाना क्षेत्र के पाडेरकोला का रहने वाला है। वह अपनी ससुराल गांडुपड़ता गांव में ही रह रहा था। उसकी शादी 26 वर्षीया बेदी पहाड़ी से हुई थी। बताया जा रहा है कि बेसगा पहाड़िया गोगली (नदी के घोंघे) चुनने के बहाने अपनी पत्नी को घर से बाहर ले गया। जंगल के सुनसान रास्ते का फायदा उठाते हुए उसने भारी पत्थर से सिर कूचकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस पहुंची और जानकारी लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं बेदी पहाड़ी के पिता सोनिया पहाड़िया ने अपने दामाद बेसगा पहाड़िया के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है।

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Mohammad Azam

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Mohammad Azam

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मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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