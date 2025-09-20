youth killed and burnt in ranchi ruckus irrupted रांची में खौफनाक घटना, युवक की हत्या कर जला दिया शव; हो गया बवाल, Jharkhand Hindi News - Hindustan
रांची में खौफनाक घटना, युवक की हत्या कर जला दिया शव; हो गया बवाल

रांची में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक युवक की हत्या कर दी गई। युवक की हत्या ही नहीं की गई, बल्कि उसके शव को जला भी दिया गया।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांचीSat, 20 Sep 2025 06:56 AM
रांची के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां के टोनको गांव के तालाब के पास से पुलिस ने शुक्रवार की सुबह एक युवक का अधजला शव बरामद किया। शव की शिनाख्त जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के हटिया पटेल नगर रोड नंबर-12 निवासी 30 वर्षीय प्रशांत शर्मा के रूप में की गई। एक निजी कंपनी में काम करनेवाला प्रशांत दो भाइयों में छोटा था। उसके पिता पंकज शर्मा प्रशांत जेवर दुकान में काम करते हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है।

एयरपोर्ट थाने की पुलिस रिम्स में पोस्टमार्टम के बाद जब शव को प्रशांत के आवास पर लेकर पहुंची, तब स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़क गया। लोगों ने हटिया पटेल नगर के पास रांची-खूंटी मार्ग को बांस-बल्ली लगा और टायर जलाकर जाम कर दिया। लोग हत्यारे की गिरफ्तारी और परिजनों को मुआवजे की मांग कर रहे थे। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के आश्वासन के बाद गुस्साए लोगों ने जाम खत्म किया। थाना प्रभारी ने बताया कि प्रशांत गुरुवार की रात दस बजे तक अपने आवास पर ही था। इसके बाद से उसका कहीं पता नहीं चला।

जब प्रशांत देर रात घर नहीं पहुंचा तो उसकी अपने स्तर से खोजबीन की थी, लेकिन कहीं पता नहीं चला। अंदेशा जताया गया है कि अपराधी उसे किसी बहाने घर से बुलाकर साथ ले गया और टोनको बस्ती में उसकी हत्या कर दी। साक्ष्य मिटाने की मंशा से लाश जलाने की कोशिश की।

पत्थर से कूचकर पहले हत्या की गई

एयरपोर्ट थाना प्रभारी गौतम कश्यप ने बताया कि जांच में कुछ जानकारी मिली है। आरंभिक छानबीन में युवक की हत्या पत्थर से कूचकर करने के बाद साक्ष्य छिपाने के लिए शव को जलाने का मामला सामने आ रहा है। परिजनों ने इस संबंध में मामला दर्ज कराया है। वहीं, घटना का खुलासा करने को लेकर एसआईटी का गठन किया गया है। पुलिस के मुताबिक, हत्या के पीछे के कारणों का पता लगाने को लेकर मामले की गहराई से छानबीन की जा रही है।