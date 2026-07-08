वायनाड भूस्खलन में गई झारखंड के युवक की जान, जानिए कौन था और कहां का रहने वाला था मृतक
अधिकारी ने बताया, ‘हमने वायनाड जिला प्रशासन और युवक के रिश्तेदारों से संपर्क किया है। पोस्टमार्टम के बाद आज शाम को शव को विमान से रांची लाया जाएगा। हम वायनाड के अधिकारियों के जरिए मृतक के परिवार को उचित मुआवजा दिलाने की भी कोशिश कर रहे हैं।'
केरल के वायनाड जिले में एक दिन पहले हुए विनाशकारी भूस्खलन में तीन लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे। मृतकों में झारखंड का एक प्रवासी मजदूर भी शामिल है, जिसकी पहचान 25 वर्षीय अनमोल डोडराई के तौर पर हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक प्रदेश के खूंटी जिले के तोरपा प्रखंड के अंतर्गत पाटपुर के जरिया पंचायत इलाके का रहने वाला था और अपने घर का एकमात्र कमाऊ सदस्य था। इस बारे में जानकारी देते हुए खूंटी के श्रम अधीक्षक वाल्टर कुजूर ने बताया कि युवक एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था और उसके शव को रांची से उसके पैतृक गांव लाने की व्यवस्था की जा रही है।
उधर युवक के पड़ोसी और रिश्तेदार वाल्टर हेम्ब्रम ने बताया कि मृतक अनमोल ही परिवार का सबसे बड़ा बेटा था और एकमात्र कमाने वाला सदस्य था। हेम्ब्रम ने कहा, 'उसकी दो बहनें हैं, जिनमें से एक की शादी हो चुकी है और एक छोटा भाई है जो स्कूल में पढ़ाई कर रहा है। मैंने डोडराई की पिछले साल स्नातक (बीए) की पढ़ाई पूरी करने में मदद की थी। जिसके बाद इस साल फरवरी में उसे वायनाड में सुरंग परियोजना में श्रमिक के रूप में नौकरी मिली थी।' रिश्तेदार ने बताया कि डोडराई की मौत के बाद परिवार के सदस्य बेहद दुखी हैं और अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं।
बुधवार शाम तक रांची आएगा शव
उधर रांची में राज्य माइग्रेशन नियंत्रण कक्ष की टीम लीडर शिखा लाकड़ा ने बताया कि 'हमने वायनाड जिला प्रशासन और युवक के रिश्तेदारों से संपर्क किया है। पोस्टमार्टम के बाद बुधवार शाम को शव को विमान से रांची लाया जाएगा। हम वायनाड के अधिकारियों के जरिए मृतक के परिवार को उचित मुआवजा दिलाने की भी कोशिश कर रहे हैं।'
हादसे की जांच के लिए बनाई गई दो अलग-अलग टीम
उधर वायनाड में हुए हादसे को लेकर केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने बुधवार को कहा कि सुरंग परियोजना में हुई दुर्घटना की दो अलग-अलग जांच की जाएगी। इस बात की भी जांच की जाएगी कि क्या परियोजना में शामिल कंपनी ने केंद्र सरकार से मिली पर्यावरण मंजूरी की शर्तों का पालन किया था या नहीं। सतीशन ने कहा कि वायनाड को कोझिकोड से जोड़ने वाली सुरंग का निर्माण कार्य इन दोनों जांचों के पूरा होने के बाद ही फिर से शुरू होगा।
घटना में मारे गए तीन लोग, पांच अब भी लापता
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सतीशन ने कहा कि सरकार ने हादसे से जुड़ी रिपोर्ट की जांच करने और घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जरूरी सभी तकनीकी और कानूनी प्रक्रियाएं शुरू करने का फैसला किया है। इस बैठक में भूस्खलन के इस मामले की समीक्षा की गई। इस घटना में तीन लोगों की मौत हो गई थी और पांच लोग लापता हो गए थे।
सतीशन ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'हमने आपदा से जुड़ी रिपोर्ट का मूल्यांकन करने और उन हालातों की जांच के लिए तकनीकी एवं कानूनी कदम उठाने का फैसला किया है जिसके कारण यह दुर्घटना हुई।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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