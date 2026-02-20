रांची में खौफनाक मर्डर!युवक का सिर पत्थर से कूंचकर मार डाला; क्यों हुआ था विवाद
झारखंड के रांची में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां के खेलगांव थाना क्षेत्र के गाड़ीगांव में एक युवक की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 30 साल के आसिफ अंसारी के रूप में हुई है। आसिफ कांटाटोली रजा कॉलोनी का रहने वाला था और वो कांटाटोली बस स्टैंड में बस एजेंट था।
झारखंड के रांची में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां के खेलगांव थाना क्षेत्र के गाड़ीगांव में एक युवक की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 30 साल के आसिफ अंसारी के रूप में हुई है, जो कांटाटोली रजा कॉलोनी का रहने वाला था। आसिफ कांटाटोली बस स्टैंड में बस एजेंट था। वह बुधवार की शाम से लापता था। गुरुवार को उसका शव गाड़ीगांव से मिला है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है।
मामले की जानकारी मिलने के बाद खेलगांव थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। पुलिस की प्रारंभिक जांच में खाने-पीने के दौरान हुए विवाद के बाद युवक की हत्या करने की बात सामने आ रही है। परिजनों ने इस मामले में एक युवक पर हत्या करने की आशंका जतायी है। हालांकि, खेलगांव पुलिस उस युवक का सत्यापन कर रही है।
शाम सात बजे घर से निकला था
परिजनों ने पुलिस को बताया कि आसिफ बस स्टैंड से काम करने के बाद शाम में घर लौटा। चाय-पानी पीने के बाद जल्द आने की बात कहकर घर से निकला था। लेकिन, देर रात तक वह घर नहीं लौटा, जबकि अमूमन आसिफ रात दस बजे तक घर लौट जाता था। इसके बाद परिजनों ने आसिफ की खोजबीन शुरू की। उसका मोबाइल भी स्वीच ऑफ आ रहा था। इसके बाद परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई। परिजनों ने बताया कि रात में आसिफ ज्यादातर नामकुम स्थित बिजली मैदान में ही दोस्त के साथ बैठता था और नशापान करता था। इसी वजह से वे लोग बुधवर रात बिजली मैदान में भी खोजबीन करने पहुंचे, मगर कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद परिजन सीधे लोअर बाजार थाना पहुंचे और मामला दर्ज कराया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर