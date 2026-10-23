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4 साल के बेटे को लेकर टंकी पर चढ़ा युवक, गिरिडीह 150 फीट से फेंकने की धमकी

By Mohammad Azam
लाइव हिन्दुस्तान, गिरिडीह
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गिरिडीह के गांडेय ब्लॉक में महादेव के पारिवारिक संपत्ति विवाद ने तब खतरनाक मोड़ ले लिया, जब महादेव तिवारी नामक युवक अपने चार साल के मासूम बेटे को लेकर 150 फीट ऊंची पानी की टंकी (जलमीनार) पर चढ़ गया और उसे नीचे फेंकने की धमकी देने लगा। 

गिरिडीह न्यूज
गिरिडीह में 4 साल के बच्चे को लेकर चढ़ा युवक

गिरिडीह के गांडेय ब्लॉक में महादेव के पारिवारिक संपत्ति विवाद ने तब खतरनाक मोड़ ले लिया, जब महादेव तिवारी नामक युवक अपने चार साल के मासूम बेटे को लेकर 150 फीट ऊंची पानी की टंकी (जलमीनार) पर चढ़ गया और उसे नीचे फेंकने की धमकी देने लगा इस घटना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई और टंकी के आसपास भारी संख्या में लोग जुट गए। सभी उससे नीचे उतरने की गुहार लगाते रहे।

एक कमरे की मांग कर रहा था युवक

पिता और मां से महज एक कमरे की मांग को लेकर इस सनकी युवक ने दो घंटे तक हाई-वोल्टेज ड्रामा किया और बच्चे को नीचे फेंकने की धमकी देता रहा। इस घटना ने प्रशासन और स्थानीय लोगों की सांसें अटका दीं। ग्रामीणों और परिजनों के अनुसार, महादेव तिवारी को अपने पिता, भाई और पत्नी के साथ अक्सर विवाद रहता था। वह कुछ दिनों से अपनी पत्नी पर बने पैतृक मकान में अपना हिस्सा (एक कमरा) मांग रहा था, ताकि वह अब बेरोजगारी और परेशानी से उसकी बाहर मांग पूरी नहीं होने पर वह सुबह करीब 10 बजे अपने छोटे बेटे को लेकर गांव की जलमीनार पर चढ़ गया।

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2 घंटे बाद उतरा नीचे

घटना की सूचना मिलते ही पानी की टंकी के नीचे ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए सदर एसडीओ जितेंद्र प्रसाद और एसडीपीओ शैलेन्द्र कुमार सिंह मौके पर पहुंचे। एसडीओ ने टंकी पर चढ़कर युवक को समझाने का प्रयास किया, जबकि नीचे से एसडीओ जितेंद्र प्रसाद लगातार उसकी समस्या का समाधान करने का भरोसा दिलाते रहे। करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत और मान-मनौव्वल के बाद, सैकड़ों के ठोस आश्वासन पर महादेव की जिद कम होने पड़ी और वह बच्चे के साथ सुरक्षित नीचे उतर आया।

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Mohammad Azam

लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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