4 साल के बेटे को लेकर टंकी पर चढ़ा युवक, गिरिडीह 150 फीट से फेंकने की धमकी
गिरिडीह के गांडेय ब्लॉक में महादेव के पारिवारिक संपत्ति विवाद ने तब खतरनाक मोड़ ले लिया, जब महादेव तिवारी नामक युवक अपने चार साल के मासूम बेटे को लेकर 150 फीट ऊंची पानी की टंकी (जलमीनार) पर चढ़ गया और उसे नीचे फेंकने की धमकी देने लगा।
गिरिडीह के गांडेय ब्लॉक में महादेव के पारिवारिक संपत्ति विवाद ने तब खतरनाक मोड़ ले लिया, जब महादेव तिवारी नामक युवक अपने चार साल के मासूम बेटे को लेकर 150 फीट ऊंची पानी की टंकी (जलमीनार) पर चढ़ गया और उसे नीचे फेंकने की धमकी देने लगा इस घटना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई और टंकी के आसपास भारी संख्या में लोग जुट गए। सभी उससे नीचे उतरने की गुहार लगाते रहे।
एक कमरे की मांग कर रहा था युवक
पिता और मां से महज एक कमरे की मांग को लेकर इस सनकी युवक ने दो घंटे तक हाई-वोल्टेज ड्रामा किया और बच्चे को नीचे फेंकने की धमकी देता रहा। इस घटना ने प्रशासन और स्थानीय लोगों की सांसें अटका दीं। ग्रामीणों और परिजनों के अनुसार, महादेव तिवारी को अपने पिता, भाई और पत्नी के साथ अक्सर विवाद रहता था। वह कुछ दिनों से अपनी पत्नी पर बने पैतृक मकान में अपना हिस्सा (एक कमरा) मांग रहा था, ताकि वह अब बेरोजगारी और परेशानी से उसकी बाहर मांग पूरी नहीं होने पर वह सुबह करीब 10 बजे अपने छोटे बेटे को लेकर गांव की जलमीनार पर चढ़ गया।
2 घंटे बाद उतरा नीचे
घटना की सूचना मिलते ही पानी की टंकी के नीचे ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए सदर एसडीओ जितेंद्र प्रसाद और एसडीपीओ शैलेन्द्र कुमार सिंह मौके पर पहुंचे। एसडीओ ने टंकी पर चढ़कर युवक को समझाने का प्रयास किया, जबकि नीचे से एसडीओ जितेंद्र प्रसाद लगातार उसकी समस्या का समाधान करने का भरोसा दिलाते रहे। करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत और मान-मनौव्वल के बाद, सैकड़ों के ठोस आश्वासन पर महादेव की जिद कम होने पड़ी और वह बच्चे के साथ सुरक्षित नीचे उतर आया।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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