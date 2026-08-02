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रांची में 100 फुट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, 7 घंटे की मशक्कत के बाद उतारा; क्या कर रहा था मांग

By Mohammad Azam
लाइव हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अपनी समस्या के समाधान की मांग को लेकर एक युवक यहां जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम स्थित 100 फुट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया।

रांची में 100 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ गया युवक
रांची में 100 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ गया युवक

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अपनी समस्या के समाधान की मांग को लेकर एक युवक यहां जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम स्थित 100 फुट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कई घंटों की मशक्कत और समझाए जाने के बाद पुलिस ने युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया।

साढ़े 7 घंटे बाद उतरा नीचे

इस मामले पर बात करते हुए कोतवाली थाना प्रभारी सनोज चौधरी ने कहा कि हमने युवक को समझा-बुझाकर और उसकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन देकर उसे उतार लिया। वह शनिवार रात करीब साढ़े 12 बजे टावर पर चढ़ा था और सुबह करीब साढ़े सात बजे उसे नीचे उतारा गया। युवक की पहचान लातेहार जिले के निवासी हीरालाल (25) के रूप में हुई है।

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5 दिन से स्टेडियम में डटे हैं सैकड़ों छात्र

राज्य में झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी), झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर राज्य के अलग-अलग हिस्सों से आए सैकड़ों छात्र पिछले चार-पांच दिन से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में डटे हुए हैं। पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है।

पत्नी के मायके जाने से परेशान था

थाना प्रभारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह बात सामने आई कि युवक अपनी पत्नी के मायके जाने से परेशान था। हालांकि, युवक के टावर पर चढ़ने के सटीक कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है।

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सोशल मीडिया पर प्रसारित इस घटना के एक कथित वीडियो में युवक को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आकर समस्या का समाधान करना चाहिए। मुख्यमंत्री समस्याओं का समाधान कैसे नहीं कर सकते? मैंने, मेरे परिवार और ग्रामीणों ने उन्हें वोट दिया था। यदि मुख्यमंत्री नहीं आते हैं, तो वह नीचे नहीं उतरेगा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, युवक भर्ती परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं के विरोध में टावर पर चढ़ा था। इन अनियमितताओं के कारण उसकी पत्नी को नौकरी नहीं मिल सकी।

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लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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