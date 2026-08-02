रांची में 100 फुट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, 7 घंटे की मशक्कत के बाद उतारा; क्या कर रहा था मांग
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अपनी समस्या के समाधान की मांग को लेकर एक युवक यहां जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम स्थित 100 फुट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अपनी समस्या के समाधान की मांग को लेकर एक युवक यहां जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम स्थित 100 फुट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कई घंटों की मशक्कत और समझाए जाने के बाद पुलिस ने युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया।
साढ़े 7 घंटे बाद उतरा नीचे
इस मामले पर बात करते हुए कोतवाली थाना प्रभारी सनोज चौधरी ने कहा कि हमने युवक को समझा-बुझाकर और उसकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन देकर उसे उतार लिया। वह शनिवार रात करीब साढ़े 12 बजे टावर पर चढ़ा था और सुबह करीब साढ़े सात बजे उसे नीचे उतारा गया। युवक की पहचान लातेहार जिले के निवासी हीरालाल (25) के रूप में हुई है।
5 दिन से स्टेडियम में डटे हैं सैकड़ों छात्र
राज्य में झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी), झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर राज्य के अलग-अलग हिस्सों से आए सैकड़ों छात्र पिछले चार-पांच दिन से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में डटे हुए हैं। पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है।
पत्नी के मायके जाने से परेशान था
थाना प्रभारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह बात सामने आई कि युवक अपनी पत्नी के मायके जाने से परेशान था। हालांकि, युवक के टावर पर चढ़ने के सटीक कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है।
सोशल मीडिया पर प्रसारित इस घटना के एक कथित वीडियो में युवक को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आकर समस्या का समाधान करना चाहिए। मुख्यमंत्री समस्याओं का समाधान कैसे नहीं कर सकते? मैंने, मेरे परिवार और ग्रामीणों ने उन्हें वोट दिया था। यदि मुख्यमंत्री नहीं आते हैं, तो वह नीचे नहीं उतरेगा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, युवक भर्ती परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं के विरोध में टावर पर चढ़ा था। इन अनियमितताओं के कारण उसकी पत्नी को नौकरी नहीं मिल सकी।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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