Yellow alert for rain in 11 districts of Jharkhand; Know when the monsoon will be active झारखंड में झमाझम की तैयारी, 11 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट; जानिए कब से फिर एक्टिव होगा मॉनसून, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Yellow alert for rain in 11 districts of Jharkhand; Know when the monsoon will be active

झारखंड में झमाझम की तैयारी, 11 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट; जानिए कब से फिर एक्टिव होगा मॉनसून

Jharkhand Monsoon Update: राजधानी समेत राज्य में कहीं-कहीं दिन में एक से दो बार हल्की बारिश होने की संभावना है। कहीं-कहीं तेज हवा के साथ वज्रपात होने की संभावना भी व्यक्त की गई है।

Ratan Gupta हिन्दुस्तान, रांचीMon, 18 Aug 2025 09:54 AM
share Share
Follow Us on
झारखंड में झमाझम की तैयारी, 11 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट; जानिए कब से फिर एक्टिव होगा मॉनसून

Jharkhand Monsoon Update: झारखंड की राजधानी रांची समेत राज्य में 20 अगस्त के बाद मानसून सक्रिय होने की संभावना है। पूर्वानुमान के मुताबिक, 21 से राज्य में मानसून सक्रिय होगा और इसके अधिकांश भागों में बारिश होगी। राज्य के करीब 11 जिलों में भारी बारिश होने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक, 20 अगस्त तक हल्के बादल छाए रहेंगे। राजधानी समेत राज्य में कहीं-कहीं दिन में एक से दो बार हल्की बारिश होने की संभावना है। कहीं-कहीं तेज हवा के साथ वज्रपात होने की संभावना भी व्यक्त की गई है।

मौसम विभाग के अनुसार, 21 और 22 अगस्त को संताल परगना के सभी जिलों समेत बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं, राज्य के शेष हिस्सों में घने बादल छाए रहेंगे और सामान्य से हल्की बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान मानसून कमजोर रहा। इस दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हुई है।

ये भी पढ़ें:बाबा को अंतिम जोहार कर, हेमंत सोरेन ने गुरुजी की अस्थियां दामोदर में की विसर्जित
ये भी पढ़ें:राधाकृष्णन जीते तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का झारंखड से रहेगा नाता,जानिए कैसे

सबसे अधिक बारिश राज्य के सरायकेला व खरसांवा में 6.4 मिमी हुई। कुचाई में छह मिमी, चाईबासा में पांच मिमी समेत राज्य के कुछ जगहों पर हल्की बारिश हुई। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा कि राज्य में अभी मानसून की स्थिति कमजोर है। प्रदेश में कम बारिश हो रही है। अधिकांश जिलों का मौसम साफ है। 20 अगस्त तक ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है। लेकिन, 20 के बाद मानसून के सक्रिय होने का पूर्वानुमान है। बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव क्षेत्र बन रहा है। इससे यहां 21 से राज्य के सभी स्थानों पर बारिश हो सकती है।

झारखंड राज्य के कई जिलों का तापमान सामान्य के करीब है। रांची का अधिकतम तापमान 30.3 डिग्री रहा, जो सामान्य तापमान के करीब है। यहां पिछले 24 घंटे के दौरान तापमान सामान्य के करीब है। राज्य में सबसे अधिक तापमान गोड्डा का 35.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

विभाग के मुताबिक, राज्य में मंगलवार से अधिकतम तापमान में गिरावट आने की संभावना है। राज्य में एक जून से लेकर 17 अगस्त तक 878.1 मिमी बारिश हुई है, जो कि सामान्य वर्षापात 678.3 मिमी से 29 फीसदी अधिक है। वहीं, रांची में इस मानसून सीजन के दौरान 1082.3 मिमी बारिश हुई, जो सामान्य वर्षा 696.3 मिमी से 55 फीसदी अधिक है।