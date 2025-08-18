झारखंड में झमाझम की तैयारी, 11 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट; जानिए कब से फिर एक्टिव होगा मॉनसून

Jharkhand Monsoon Update: राजधानी समेत राज्य में कहीं-कहीं दिन में एक से दो बार हल्की बारिश होने की संभावना है। कहीं-कहीं तेज हवा के साथ वज्रपात होने की संभावना भी व्यक्त की गई है।

Jharkhand Monsoon Update: झारखंड की राजधानी रांची समेत राज्य में 20 अगस्त के बाद मानसून सक्रिय होने की संभावना है। पूर्वानुमान के मुताबिक, 21 से राज्य में मानसून सक्रिय होगा और इसके अधिकांश भागों में बारिश होगी। राज्य के करीब 11 जिलों में भारी बारिश होने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक, 20 अगस्त तक हल्के बादल छाए रहेंगे। राजधानी समेत राज्य में कहीं-कहीं दिन में एक से दो बार हल्की बारिश होने की संभावना है। कहीं-कहीं तेज हवा के साथ वज्रपात होने की संभावना भी व्यक्त की गई है।

मौसम विभाग के अनुसार, 21 और 22 अगस्त को संताल परगना के सभी जिलों समेत बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं, राज्य के शेष हिस्सों में घने बादल छाए रहेंगे और सामान्य से हल्की बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान मानसून कमजोर रहा। इस दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हुई है।

सबसे अधिक बारिश राज्य के सरायकेला व खरसांवा में 6.4 मिमी हुई। कुचाई में छह मिमी, चाईबासा में पांच मिमी समेत राज्य के कुछ जगहों पर हल्की बारिश हुई। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा कि राज्य में अभी मानसून की स्थिति कमजोर है। प्रदेश में कम बारिश हो रही है। अधिकांश जिलों का मौसम साफ है। 20 अगस्त तक ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है। लेकिन, 20 के बाद मानसून के सक्रिय होने का पूर्वानुमान है। बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव क्षेत्र बन रहा है। इससे यहां 21 से राज्य के सभी स्थानों पर बारिश हो सकती है।

झारखंड राज्य के कई जिलों का तापमान सामान्य के करीब है। रांची का अधिकतम तापमान 30.3 डिग्री रहा, जो सामान्य तापमान के करीब है। यहां पिछले 24 घंटे के दौरान तापमान सामान्य के करीब है। राज्य में सबसे अधिक तापमान गोड्डा का 35.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।