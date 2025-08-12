World Elephant Day Elephants are in danger in their own home Dalma Sanctuary विश्व हाथी दिवस: अपने ही घर दलमा अभयारण्य में खतरे में हैं गजराज, 15 साल में बिगड़े हालात, Jharkhand Hindi News - Hindustan
विश्व हाथी दिवस: अपने ही घर दलमा अभयारण्य में खतरे में हैं गजराज, 15 साल में बिगड़े हालात

झारखंड के दलमा वन अभयारण्य में हाथियों को देखने देशभर से लाखों पर्यटक आते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में यहां लगातार हाथियों की संख्या कम हो रही है। ये कहा जा सकता है कि अपने ही घर में गजराज सुरक्षित नहीं है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, विद्यासागर। जमशेदपुरTue, 12 Aug 2025 07:37 AM
अपने पंसदीदा बसेरा दलमा वन अभयारण्य में गजराज महफूज नहीं हैं। कभी इस अभयारण्य में 150 हाथियों के झुंड को विचरण करने की तस्वीर आम होती थी, लेकिन अब परिदृश्य बदल चुका है। खनन, नक्सली घटनाएं और ट्रेंच के निर्माण के कारण इनकी संख्या घटकर 40 से 45 रह गई है। यह बदलाव महज 15 साल में देखने को मिला है। बंगाल की पांबदी ने भी यहां के हाथियों को गांवों की ओर जाने को मजबूर कर दिया है। पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला के कुछ इलाके हाथियों के उत्पात से बुरी तरह प्रभावित हैं।

यहां के हाथी पूरे देश में मशहरू

अपने प्राकृतिक सौदर्य के साथ दलमा की ख्याति यहां के हाथियों को लेकर पूरे देश में है। हाथियों को देखने के लिए हर साल 60 हजार पर्यटक आते हैं। पर्यटकों की बढ़ती संख्या के कारण ही वन विभाग यहां आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराने में जुटा है, पर हाथियों की घटती संख्या परेशानी का सबब बनती जा रही है। दरअसल, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड के बीच एलिफेंट कॉरिडोर होने के कारण हाथी वहां से दलमा आते-जाते रहते थे। इससे उनका भटकाव रिहायशी इलाकों की ओर नहीं होता था।

बंगाल ने ट्रेंच के सहारे इस रास्ते को रोक दिया तो ओडिशा के सीमावर्ती पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों के आईईडी बिछाने से इनकी आवाजाही रुक गई। आईईडी की चपेट में आने से ही इस वर्ष चार हाथियों की मौत हो चुकी है, जबकि पिछले साल दर्जनभर हाथी करंट और अन्य कारणों से जान गंवा चुके हैं।

अब वन विभाग हाथियों को अनुकूल माहौल देने में जुटा है। दलमा में तैनात फॉरेस्ट गार्ड और पटमदा प्रभारी को हाल ही में देहरादून में एक माह का विशेष प्रशिक्षण लिया, जिसमें हाथियों के पसंदीदा भोजन, उनकी सुरक्षा और संरक्षण पर विस्तृत जानकारी दी गई। हाथियों की पसंदीदा खुराक करेया आर्बोरिया, बुकेनानिया लैंजैन, हेलिक्टेरिस इसोरा (मरोड़फली), इच्नोकार्पस फ्रूटेसेंस (दूधी लता), कुडरुम कांटा, सनीचरी, फनेरा वाहिली (चिहर लता), लेनिया कोरोमैंडेलिका (डोका), स्टरकुलिया यूरेंस (गोंद काठ), डलेनिया (बोन चालता) को बताया गया है। दलमा और आसपास के क्षेत्र में इनके पौधे को लगाने की कवायद शुरू हो गई है।

जागरूकता के लिए दिवस का आयोजन

हर साल 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है, ताकि हाथियों, उनके आवास और उनसे जुड़ी चुनौतियों के बारे में लोगों में जागरूकता लाई जा सके। हाथी धार्मिक महत्व के अलावा, पर्यावरण संरक्षण में भी अहम भूमिका निभाते हैं। ये जल स्रोत बनाते हैं और बीजों का फैलाव कर नई वनस्पतियों के विकास में योगदान देते हैं। विश्व हाथी दिवस की शुरुआत कनाडाई फिल्ममेकर पेट्रिसिया सिम्स और थाईलैंड की रानी सिरिकिट ने अन्य संरक्षणकारियों के साथ मिलकर की थी। इसका उद्देश्य जंगलों की कटाई, अवैध शिकार और आवास नष्ट होने जैसी समस्याओं के खिलाफ आवाज उठाना था।