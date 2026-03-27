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पाकुड़ जेल में महिला कैदी ने किया सुसाइड, पति की हत्या का था आरोप

Mar 27, 2026 09:31 am ISTMohammad Azam पीटीआई, पाकुड़
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झारखंड के पाकुड़ जिले के मंडल जेल में विचाराधीन कैदी संझली हेम्ब्रम ने गुरूवार को सुसाइड कर ली। संझली पर हत्या का मामला नगर थाने में दर्ज था। पुलिस ने बीते 17 फरवरी को संझली को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

पाकुड़ जेल में महिला कैदी ने किया सुसाइड, पति की हत्या का था आरोप

झारखंड के पाकुड़ जिले के मंडल जेल में विचाराधीन कैदी संझली हेम्ब्रम ने गुरूवार को सुसाइड कर ली। संझली पर हत्या का मामला नगर थाने में दर्ज था। पुलिस ने बीते 17 फरवरी को संझली को न्यायिक हिरासत में भेजा था। मिली जानकारी के मुताबिक हत्यारोपी संझली ने मंडल जेल के बाथरूम में सुसाइड किया है। संझली को उसके पति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

जैसे ही जेल प्रशासन को इसकी जानकारी मिली आनन फानन में संझली को सदर अस्पताल जांच के लिए ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर मामले की जानकारी मिलते ही डीसी मनीष कुमार, पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी, एसडीओ साइमन मरांडी, जिला जेल पहुंचे।

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अधिकारियों ने की पूछताछ

अधिकारियों द्वारा कारा प्रशासन से जुड़े अधिकारियों, कर्मियो के अलावे कई विचाराधीन कैदियों से भी घटना को लेकर आवश्यक पुछताछ की है। जांचोपरांत एसपी निधि द्विवेदी ने बताया कि विचाराधीन कैदी संझली के सुसाइड के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।

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जेल की सुरक्षा पर खडे़ हुए सवाल

मंडलकारा के बाथरूम में विचाराधीन महिला कैदी संझली द्वारा किए गए सुसाइड को लेकर जेल की सुरक्षा पर कई तरह के सवाल खड़ा हो रहे है। चर्चा यह भी है कि मंडलकारा सीसीटीवी कैमरा लगे रहने और जवानों और जेलर सहित काराधीक्षक की ड्यूटी रहने के बावजुद एक महिला कैदी ने आखिर सुसाइड कैसे कर लिया। विचाराधीन कैदी संझली सदर प्रखंड के कोलाजोड़ा गांव की रहने वाली है। इसके खिलाफ नगर थाने में कांड संख्या 25/26 दर्ज किया गया था।

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परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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