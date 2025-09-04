झारखंड में महिला की हैवानियत, मामूली लड़ाई के बाद काट डाली युवक की जीभ

झारखंड के दुमका में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक महिला ने युवक की जीभी ही काट डाली। जीभ काटने के बाद गांव वालों ने महिला को पेड़ से बांध दिया। पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है।

झारखंड के दुमका में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के लताकांदर गांव में मंगलवार की रात शराब पीने के दौरान विवाद में आदिवासी महिला कलावती मुर्मू ने लालतू शेख ( 38 वर्ष) की जीभ काट ली। बुधवार की अलसुबह ग्रामीणों ने महिला के घर के आगे खून देखकर पुलिस को सूचित किया और महिला को पेड़ से बांध दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को इलाज के लिए पश्चिम बंगाल के रामपुरहाट अस्पताल में भिजवाया। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया।

इस संबंध में युवक की पत्नी जैलेनुर बीवी ने शिकारीपाड़ा थाना में आवेदन देकर आरोपी महिला, उसके पति व अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत की है। उसने बताया कि पति मंगलवार की शाम घर से निकले थे, पर देर रात तक खून से लथपथ हालत में घर लौटे । उन्होंने इशारों में बताया कि उनकी जीभ लताकांदर की कलावती मुर्मू ने अपने पति सुधीर सोरेन सहित अन्य छह लोगों के सहयोग से काट दिया है। जानकारी के अनुसार कलावती मुर्मू अपने घर में देसी शराब बेचती है। शाम में युवक शराब पीने के लिए आया था। शराब पीने के दौरान दोनों के बीच विवाद हो गया। इसके बाद घटना को अंजाम दिया।