Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांचीThu, 9 Oct 2025 07:26 AM
रांची में शर्मनाक घटना,युवक ने घर में घुसकर महिला से किया रेप

झारखंड के रांची में एक शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां के नगड़ी की रहने वाली एक विवाहिता से घर में घुसकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। वारदात को अपराधियों ने उस समय अंजाम दिया, जब विवाहिता अपने घर में अकेली थी। पीड़िता के पति किसी जरूरी काम से बाहर गए हुए थे। इसका फायदा उठाकर आरोपी ने घटना को अंजाम दिया। मामले में पीड़िता ने नगड़ी थाने में तसलीम अंसारी नामक व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी है। आइए जानते हैं पूरा मामला।

इस मामले की जानकारी देते हुए पीड़िता ने बताया कि आरोपी तसलीम अंसारी कन्यादान योजना का लाभुक उपलब्ध कराने पर उसे दो हजार रुपए कमीशन दिया करता था। इसके लिए वह उसके घर अक्सर आना-जाना किया करता था।

पीड़ित महिला का आरोप है कि पांच अक्तूबर को वह घर पर अकेली थी। इसी दौरान आरोपी उसे कमीशन का रुपए देने के लिए घर पर पहुंचा। इस बीच पीड़िता ने उसे नाश्ता भी दिया। नाश्ता करने के बाद आरोपी ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। हालांकि, उसने विरोध भी किया। लेकिन आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने बताया कि इस बीच आरोपी ने यह भी धमकी दी कि इस बारे में किसी को बताने पर वह उसके पति की भी हत्या करवा देगा। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।

वारदात के बाद पीड़िता ने पति को किया फोन

घटना के बाद पीड़िता ने फोन कर अपने पति को पूरे मामले की जानकारी दी। इसके बाद दोनों नगड़ी थाना पहुंचे और आरोपी के विरूद्ध मामला दर्ज कराया। इधर, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद आरोपी पर कार्रवाई की जाएगी।