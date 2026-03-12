साहिबगंज में मर्डर! जमीनी विवाद में महिला का सिर पत्थर से कुचल डाला
झारखंड के साहिबगंज जिले में खौफनाक घटना सामने आई है। बुधवार को दो पड़ोसियों के बीच जमीन विवाद को लेकर 40 साल की एक महिला की पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी गई। 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
झारखंड के साहिबगंज जिले में खौफनाक घटना सामने आई है। बुधवार को दो पड़ोसियों के बीच जमीन विवाद को लेकर 40 साल की एक महिला की पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी गई। इस मामले की जानकारी देते हुए अधिकारी ने बताया कि इस सिलसिले में अब तक दो महिलाओं समेत एक ही परिवार के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है।
एक ही परिवार के हैं तीनों आरोपी
यह घटना बोरियो थाने के अधिकार क्षेत्र में आने वाले बंझी फुटानी हाट इलाके में हुई। सदर एसडीपीओ किशोर तिर्की ने बताया कि पीड़िता संझली देवी की दो पड़ोसियों के बीच जमीन विवाद के चलते पत्थरों कुचलकर से हत्या कर दी गई। पुलिस ने एक ही परिवार के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में एक पुरुष और उसकी दो बेटियां शामिल हैं।
5 के खिलाफ केस दर्ज
शव को साहिबगंज सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। एसडीपीओ ने बताया कि पीड़िता के परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस ने इस संबंध में पांच लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की है। तिर्की ने बताया कि दो अन्य आरोपी फरार हैं और उन्हें पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर