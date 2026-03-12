Hindustan Hindi News
साहिबगंज में मर्डर! जमीनी विवाद में महिला का सिर पत्थर से कुचल डाला

Mar 12, 2026 11:30 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, साहिबगंज
झारखंड के साहिबगंज जिले में खौफनाक घटना सामने आई है। बुधवार को दो पड़ोसियों के बीच जमीन विवाद को लेकर 40 साल की एक महिला की पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी गई। 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

झारखंड के साहिबगंज जिले में खौफनाक घटना सामने आई है। बुधवार को दो पड़ोसियों के बीच जमीन विवाद को लेकर 40 साल की एक महिला की पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी गई। इस मामले की जानकारी देते हुए अधिकारी ने बताया कि इस सिलसिले में अब तक दो महिलाओं समेत एक ही परिवार के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है।

एक ही परिवार के हैं तीनों आरोपी

यह घटना बोरियो थाने के अधिकार क्षेत्र में आने वाले बंझी फुटानी हाट इलाके में हुई। सदर एसडीपीओ किशोर तिर्की ने बताया कि पीड़िता संझली देवी की दो पड़ोसियों के बीच जमीन विवाद के चलते पत्थरों कुचलकर से हत्या कर दी गई। पुलिस ने एक ही परिवार के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में एक पुरुष और उसकी दो बेटियां शामिल हैं।

5 के खिलाफ केस दर्ज

शव को साहिबगंज सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। एसडीपीओ ने बताया कि पीड़िता के परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस ने इस संबंध में पांच लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की है। तिर्की ने बताया कि दो अन्य आरोपी फरार हैं और उन्हें पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है।

Jharkhand News
