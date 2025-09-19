खूंटी में दर्दनाक हत्या! डायन के शक में बुजुर्ग को मार डाला; एक गिरफ्तार

खूंटी के सोयको थाना क्षेत्र अंतर्गत गुरुबुरू गांव में डायन-बिसाही का आरोप लगाकर 69 वर्षीय लुखी देवी की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।

खूंटी के सोयको थाना क्षेत्र अंतर्गत गुरुबुरू गांव में डायन-बिसाही का आरोप लगाकर 69 वर्षीय लुखी देवी की हत्या कर दी गई थी। घटना मंगलवार की देर शाम की है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर बुधवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के बाद गुरुवार को जेल भेज दिया।

इधर, एसडीपीओ ने गुरुवार को प्रेसवार्ता में बताया कि गिरफ्तार आरोपी चोरोन मुंडा गुरुबुरू गांव का निवासी है। चोरोन की दो माह की बेटी का निधन जून महीने में हो गया था उसे शक था कि पड़ोस में रहनेवाली लुखी देवी डायन-बिसाही कर पुत्री की हत्या कर दी। इसके बाद चोरोन ने बदला लेने के लिए मंगलवार की शाम टांगी और कुदाल से हमला कर वृद्धा की हत्या कर दी। बुधवार को मृतका की बेटी ने सोयको थाना में आरोपी के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई। इसके बाद एसपी मनीष टोप्पो के निर्देश पर सोयको थाना प्रभारी प्रभात रंजन पांडेय के नेतृत्व में विशेष टीम गठित आरोपी को सलगा गांव से पुलिस ने धर दबोचा। छापेमारी टीम में पुअनि रामसुधीर सिंह, सअनि रोशन बाड़ा, गोलोक महतो, हवलदार प्रदीप सांगा, सुभित कुजूर, भुनेश्वर उरांव और सायको थाना के सशस्त्र बल के जवान शामिल थे।