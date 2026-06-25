अवैध संबंध का विरोध करना पड़ा भारी, रांची में महिला ने दोस्ती कर ले ली जान; कैसे हुआ खुलासा
रांची में खौफनाक मर्डर का मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने अपने पति के साथ अवैध संबंध का विरोध किया तो दूसरी महिला ने उसकी हत्या करवा दी।
रांची पुलिस की टीम ने तुपुदाना ओपी क्षेत्र के सोहराई पहाड़ के पास तीन दिन पहले महिला के साथ गैंगरेप कर हत्या करने के मामले की गुत्थी सुलझा ली है। इस हत्या की पूरी साजिश मृतका की पड़ोसी अरगोड़ा पिपरटोली निवासी संध्या कुमारी ने एक महीने पहले रची थी। मृतक महिला के पति के साथ आरोपी संध्या कुमारी के साथ अवैध संबंध था, जिसका मृतक महिला विरोध कर रही थी। इसी कारण संध्या कुमारी ने अपने भाई के साथ मिलकर महिला की हत्या करायी। आरोपी संध्या ने महिला की हत्या करने के लिए अपराधियों को 50 हजार रुपए की सुपारी दी थी। इसका खुलासा रांची पुलिस की जांच में हुआ। एसएसपी राकेश रंजन की ओर से हटिया डीएसपी नीरज कुमार के नेतृत्व में गठित पुलिस की स्पेशल टीम ने साजिशकर्ता संध्या समेत चार को गिरफ्तार कर लिया है।
दशमफॉल घूमाने के बहाने ले गया तुपुदाना
साजिश के तहत आरोपी रमेश उरांव महिला को दशम फॉल घुमाने के बहाने 19 जून को अरगोड़ा बुलाया। रमेश फर्जी नंबर प्लेट लगाकर एक कार व चालक के साथ पहुंचा। महिला को कार में बैठाया और आगे से अपने अन्य साथियों को भी बैठा लिया। इसके बाद वह महिला को लेकर दसमाइल से तंजू जाने वाली पक्की सड़क के समीप सोहराई पहाड़ के पास ले गया था। इस दौरान महिला के मोबाइल को भी स्वीच ऑफ कर दिया था।
हटिया डीएसपी ने बताया कि आरोपी रमेश उरांव, लखन उरांव और कृष्णदास ने पहाड़ पर ले जाकर महिला के साथ पहले सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद महिला को पीटना शुरू किया। आरोपियों ने लाठी और अन्य चीजों से महिला को तब तक पीटा, जब तक उसकी मौत नहीं हो गयी। महिला की मौत होने के बाद उसके शव को अपराधियों ने सड़क पर फेंक दिया। इस वारदात को अंजाम देकर सभी अपराधी मौके से फरार हो गए।
गिरफ्तार अपराधियों में बुंडू के कृष्णादास गोस्वामी, लोहरदगा के रमेश उरांव और लखन उरांव शामिल हैं। इन अपराधियों के पास से देसी पिस्टल, कट्टा, नौ गोली के अलावा फर्जी नंबर प्लेट लगा कार भी बरामद कर लिया गया है। मामले का खुलासा करते हुए हटिया डीएसपी नीरज कुमार ने बताया कि गिरफ्तार सभी आरोपी शातिर अपराधी हैं। इन आरोपियों ने पूछताछ में पुलिस के समक्ष अपना जुर्म स्वीकार किया है।
महिला से पहले दोस्ती की, फिर दिया घटना को अंजाम
मामले का खुलासा करते हुए हटिया डीएसपी नीरज कुमार ने बताया कि संध्या देवी ने अपने भाई आरोपी रमेश उरांव से महिला को रास्ते से हटाने के लिए बोली थी। इसके लिए दोनों ने मिलकर साजिश रची। घटना के एक महीना पहले आरोपी रमेश ने महिला से दोस्ती की और मेल-जोल शुरू हो गया। महिला को घूमने-फिरने की आदत थी, जिसका फायदा अपराधियों ने उठाया। इसके बाद उसकी हत्या की।
लोहरदगा के सेनहा निवासी रमेश उरांव पीएलएफआई से जुड़ा हुआ है। उसके खिलाफ सेनहा थाना में 17 सीएलए के तहत मामला दर्ज है। बुंडू के अपराधी कृष्णादास गोस्वामी पर भंडरा, बुंडू और छत्तीसगढ़ में कई मामले दर्ज हैं। इसके अलावा लखन उरांव पर छत्तीसगढ़ में मामला दर्ज है।
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