ससुराल से बदला लेने के लिए मां बनी कातिल! 2 बच्चों को कुएं में धकेल मार डाला
झारखंड के गोड्डा में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां अपने ससुरालवालों से बदला लेने के लिए एक मां ने दो कत्ल कर दिए। महिला ने अपनी कोख से जन्म लेने वाले बच्चे को भी नहीं छोड़ा। दोनों को कुएं में धक्का देकर मार डाला।
झारखंड के गोड्डा जिले में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां ससुराल वालों द्वारा प्रताड़ित किए जाने का बदला लेने के लिए एक महिला ने अपने आठ साल के बेटे और एक रिश्तेदार के 11 साल के बच्चे को कुएं में धकेलकर उनकी हत्या कर दी। इस मामले में आरोपी राखी कुमारी को पुलिस ने उसके मायके से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी राखी ने दोनों बच्चों की हत्या का जुर्म भी कबूल कर लिया है। उसने हत्या के पीछे की वजह भी बताई है।
मेला देखने गए थे दोनों बच्चे
इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारियों ने बताया कि राखी कुमारी अपने पति विक्रम सिंह, बेटे अरब कुमार और रिश्तेदार के बच्चे आयुष कुमार के साथ 19 अक्टूबर को दुर्गा पूजा का मेला देखने दुमका गई थी। इसी दौरान महिला और दोनों बच्चे लापता हो गए। दुमका नगर थाने की प्रभारी प्रियंका आनंद ने बताया कि पाकुड़ जिले के निवासी विक्रम सिंह ने अगले दिन गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच शुरू की तो उनका शक राखी पर गया। इस दौरान उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की कड़ाई करने पर मामला खुल गया। पुलिस ने राखी गिरफ्तार कर लिया।
ससुराल वालों से बदले के लिए 2 बच्चों को मार डाला
इस मामले की जानकारी देते हुए पोडियाहाट थाना प्रभारी महावीर पंडित ने बताया कि दोनों बच्चों के शव महिला के मायके के गांव के एक कुएं से बरामद किए गए। इसके बाद महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। दुमका नगर थाना प्रभारी ने कहा कि पूछताछ के दौरान राखी ने बताया कि वह दोनों बच्चों को अपने मायके ले गई थी और वहां उसने उन्हें कुएं में धकेल दिया। उसने ऐसा अपने पति और ससुराल वालों से बदला लेने के लिए किया, क्योंकि वे उसे प्रताड़ित करते थे। यही वजह थी कि वो ससुराल वालों से बदला लेने के लिए दो बच्चों की हत्या कर दी।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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