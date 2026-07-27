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झारखंड में रेप के बाद महिला की हत्या, नहर में निर्वस्त्र मिला शव

By Subodh Kumar Mishra
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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झारखंड में एक महिला के साथ रेप करने के बाद उसकी हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। महिला का शव एक नहर से बरामद किया गया। महिला ने दूसरी शादी की थी। बेटे ने उसके शव की पहचान की। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

डेड बॉडी की सांकेतिक फोटो।
डेड बॉडी की सांकेतिक फोटो।

झारखंड में जमशेदपुर के परसूडीह थाना अंतर्गत कलियाडीह गौशाला के समीप स्थित एक नहर से रविवार सुबह महिला का निर्वस्त्र शव बरामद होने से हड़कंप मच गया। मृतका की उम्र करीब 30 साल के आसपास बताई जा रही है। दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या की आशंका जताई जा रही है।

मंगलवार सुबह लोगों ने शव देखकर इसकी जानकारी परसूडीह पुलिस को दी। सूचना पाते ही पुलिस पहुंची और शव को नह से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। जांच के लिए पुलिस ने डॉग स्क्वायड में और फोरेंसिक टीम को बुलाया। घटनास्थल के आसपास चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान पुलिस को थोड़ी ही दूर एक जोड़ी चप्पल और पिड्डू पर बैग लावारिस हालत में मिला। पुलिस ने की। इन वस्तुओं को सबूत के तौर पर जब्त कर लिया। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये सामान मृतका का ही है या किसी अन्य व्यक्ति का। शव की हालत को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि यह घटना शनिवार देर रात की है।

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सुबह लोगों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को नहर से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर सुमित कुमार ने बताया कि रविवार सुबह कनाल में शव मिलने की सूचना मिली थी। शुरुआती तौर पर मामला डूबने से हुई मौत का लग रहा है। लेकिन शव की स्थिति और सामान को देखते हुए पुलिस हर संभावित पहलू से जांच कर रही है। पुलिस दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका को भी ध्यान में रखकर जांच कर रही है।

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महिला की देर शाम पहचान हो गई। उसके बेटे ने पुलिस को बताया कि उसकी मा ने दूसरी शादी की थी, पिता बाहर काम करते हैं। यह मां के साथ नानी घर में रहता है। रविवार सुबह 4.30 बजे ही मा घर से निकल गई थी। देर शाम पता चला कि मां का शव कैनाल में मिला है। पोस्टमार्टम हाउस जाकर शव की पहचान की। परिजनों के अनुसार, रविवार को मृतका के भाई की रिंग सेरेमनी थी, जिसे स्थगित कर दिया गया।

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Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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