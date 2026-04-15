रांची में महिला डॉक्टर के साथ रेप, दोस्त की बर्थडे पार्टी में नशीला पदार्थ पिलाकर बनाया हवस का शिकार
झारखंड के रांची जिले में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां जन्मदिन की पार्टी में एक शख्स ने पहले एक महिला डॉक्टर को नशीला पदार्थ पिलाया और उसके बाद उसके साथ रेप किया। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।
झारखंड के रांची जिले में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां जन्मदिन की पार्टी में एक शख्स ने पहले एक महिला डॉक्टर को नशीला पदार्थ पिलाया और उसके बाद उसके साथ रेप किया। घटना की जानकारी सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की तो वो फरार हो गया। पुलिस की टीम लगातार आरोपी को ढूंढ रही है।
एक हफ्ते पहले की है घटना
पुलिस के मुताबिक यह घटना नौ अप्रैल की है, जब पीड़ित महिला(25) लालपुर थाना क्षेत्र के एक अपार्टमेंट में अपने एक पुरुष मित्र के जन्मदिन समारोह में गई थी। पुलिस ने बताया कि मेजबान के एक मित्र ने कथित तौर पर महिला का यौन उत्पीड़न किया।
फरार आरोपियों की तलाश जारी
लालपुर पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी रूपेश कुमार सिंह ने कहा कि पीड़िता के बयान के आधार पर हमने 13 अप्रैल को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की। पीड़िता की चिकित्सा जांच की जा चुकी है। फरार आरोपी की तलाश जारी है। पीड़िता ने अपने बयान में आरोप लगाया कि पार्टी में उसे नशीला पदार्थ पिलाकर पहले उसके साथ मारपीट की गई और बाद में रेप किया गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़िता जमशेदपुर की रहने वाली है और रांची में मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी (एमडीएस) की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रही थी।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
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