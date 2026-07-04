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झारखंड में खौफनाक घटना! डायन होने के शक में बुजुर्ग महिला को पीट-पीटकर मार डाला; 2 आरोपी गिरफ्तार

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, खूंटी
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झारखंड के खूंटी जिले में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां एक बुजुर्ग महिला की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी गई, क्योंकि कुछ पड़ोसियों को शक था कि वो महिला उनके घर में हो रही मौतों की जिम्मेदार है। हत्या के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

झारखंड में खौफनाक घटना! डायन होने के शक में बुजुर्ग महिला को पीट-पीटकर मार डाला; 2 आरोपी गिरफ्तार

झारखंड के खूंटी जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां जादू-टोना करने के संदेह में 75 साल की एक बुजुर्ग महिला की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। यह घटना साईको थाना क्षेत्र के किताहातू गांव में गुरुवार को हुई थी। इस सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मृत महिला की पहचान किताहातू गांव की रहने वाली एतवारी देवी के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि उन पर उस वक्त हमला किया गया, जब वह अपने घर के आंगन में सो रही थीं।

डायन होने का था शक

इस मामले की जानकारी देते हुए खूंटी के एसपी ऋषभ गर्ग ने बताया कि हमने इस सिलसिले में शुक्रवार को दो लोगों को गिरफ्तार किया है। उनकी पहचान दिनय मुंडा (20) और मंगल मुंडा (19) के रूप में हुई है। गर्ग ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने जांचकर्ताओं को बताया कि उन्हें संदेह था कि महिला डायन थी और उनके परिवारों में होने वाली बीमारियों और मौतों के लिए जिम्मेदार थी। गर्ग ने बताया कि इसी संदेह के चलते उन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए खून से सने बांस के दो डंडे और पत्थर भी जब्त कर लिए हैं।पीड़िता के बेटे के बयान के आधार पर पुलिस थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।

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रिश्तों पर दाग

पुरुलिया रोड में दंपति का झगड़ा सुलझाने गई लोअर बाजार थाना पुलिस ने गुरुवार को उनके एक नाबालिग बेटे को पिस्तौल और दो कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। दंपति के बीच हो रहे झगड़े की जानकारी मिलने पर गश्ती टीम मौके पर पहुंची, तो नाबालिग अपने पिता से मारपीट करता मिला। पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो हथियार बरामद हुआ। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद उसे डुमरदगा स्थित बाल सम्प्रेक्षण गृह भेज दिया गया। इधर, पुलिस अब नाबालिग को हथियार उपलब्ध कराने वाले तलाश में जुट गई है। पता चला है कि पिता को धमकाने के लिए वह हथियार लेकर आया था।

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पुलिस ने नाबालिग से पिस्तौल व गोलियों के बारे में पूछताछ की तो पता चला कि हथियार उसके रिश्तेदार का है। वह अभी किसी आपराधिक मामले में जेल में है। पुलिस के मुताबिक, नाबालिग अपनी मां के साथ रहता है। उसके पिता का मां के साथ आए दिन झगड़ा होता है। बताया गया कि नाबालिग को जानकारी मिली थी कि उसके पिता कांके इलाके से मां के पास आने वाले हैं। उसे अंदेशा था कि वह फिर से मां के साथ झगड़ा करेंगे। इसी वजह से पिता को धमकाने और मारपीट नहीं करने के लिए वह हथियार लेकर पहुंचा था।

हिंदपीढ़ी के नाला रोड में रहने वाले मो इस्माइल द्वारा अपने पैसों से खरीदी गई जमीन व उसपर बने मकान पर बेटे ने कब्जा जमा लिया है। मामले में इस्माइल की लिखित शिकायत पर बड़े बेटे मो शाहिद के खिलाफ जमीन से संबंधित जाली दस्तावेज बनाकर धोखाधड़ी से मकान पर कब्जा करने का केस दर्ज किया गया है।

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बताया गया कि जीवन भर कमाई कर सूचक ने नाला रोड में चार कट्ठा जमीन की पूर्व में खरीदारी की थी और धीरे-धीरे कर उसपर मकान का निर्माण कराया था। पिता के मकान पर पुत्र ने जबरिया कब्जा कर लिया और उसके एक हिस्से में किरायादार भी रख दिया है। इस मामले को लेकर पिछले बुधवार को जब पिता ने बेटे से पूछताछ की तो उसने अपशब्द कहे और उनसे जमीन के मूल कागजात छीन लिए। उस समय बेटे ने बताया कि वे अब उस मकान के बारे में सोचना बंद कर दें नहीं तो उनके समेत मां, बहन और भाइयों को जान से मार डालेगा। सूचक की ओर से बताया गया कि बेटे की इसी कारस्तानी व धमकी की वजह से पूर्व में उन्हें गंभीर अवस्था में चुटिया के स्टेशन रोड में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उस समय मामले में चुटिया थाना पुलिस ने फर्द बयान लिया था।

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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