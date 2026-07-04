झारखंड में खौफनाक घटना! डायन होने के शक में बुजुर्ग महिला को पीट-पीटकर मार डाला; 2 आरोपी गिरफ्तार

झारखंड के खूंटी जिले में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां एक बुजुर्ग महिला की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी गई, क्योंकि कुछ पड़ोसियों को शक था कि वो महिला उनके घर में हो रही मौतों की जिम्मेदार है। हत्या के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

झारखंड के खूंटी जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां जादू-टोना करने के संदेह में 75 साल की एक बुजुर्ग महिला की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। यह घटना साईको थाना क्षेत्र के किताहातू गांव में गुरुवार को हुई थी। इस सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मृत महिला की पहचान किताहातू गांव की रहने वाली एतवारी देवी के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि उन पर उस वक्त हमला किया गया, जब वह अपने घर के आंगन में सो रही थीं।

डायन होने का था शक इस मामले की जानकारी देते हुए खूंटी के एसपी ऋषभ गर्ग ने बताया कि हमने इस सिलसिले में शुक्रवार को दो लोगों को गिरफ्तार किया है। उनकी पहचान दिनय मुंडा (20) और मंगल मुंडा (19) के रूप में हुई है। गर्ग ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने जांचकर्ताओं को बताया कि उन्हें संदेह था कि महिला डायन थी और उनके परिवारों में होने वाली बीमारियों और मौतों के लिए जिम्मेदार थी। गर्ग ने बताया कि इसी संदेह के चलते उन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए खून से सने बांस के दो डंडे और पत्थर भी जब्त कर लिए हैं।पीड़िता के बेटे के बयान के आधार पर पुलिस थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।

रिश्तों पर दाग पुरुलिया रोड में दंपति का झगड़ा सुलझाने गई लोअर बाजार थाना पुलिस ने गुरुवार को उनके एक नाबालिग बेटे को पिस्तौल और दो कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। दंपति के बीच हो रहे झगड़े की जानकारी मिलने पर गश्ती टीम मौके पर पहुंची, तो नाबालिग अपने पिता से मारपीट करता मिला। पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो हथियार बरामद हुआ। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद उसे डुमरदगा स्थित बाल सम्प्रेक्षण गृह भेज दिया गया। इधर, पुलिस अब नाबालिग को हथियार उपलब्ध कराने वाले तलाश में जुट गई है। पता चला है कि पिता को धमकाने के लिए वह हथियार लेकर आया था।

पुलिस ने नाबालिग से पिस्तौल व गोलियों के बारे में पूछताछ की तो पता चला कि हथियार उसके रिश्तेदार का है। वह अभी किसी आपराधिक मामले में जेल में है। पुलिस के मुताबिक, नाबालिग अपनी मां के साथ रहता है। उसके पिता का मां के साथ आए दिन झगड़ा होता है। बताया गया कि नाबालिग को जानकारी मिली थी कि उसके पिता कांके इलाके से मां के पास आने वाले हैं। उसे अंदेशा था कि वह फिर से मां के साथ झगड़ा करेंगे। इसी वजह से पिता को धमकाने और मारपीट नहीं करने के लिए वह हथियार लेकर पहुंचा था।

हिंदपीढ़ी के नाला रोड में रहने वाले मो इस्माइल द्वारा अपने पैसों से खरीदी गई जमीन व उसपर बने मकान पर बेटे ने कब्जा जमा लिया है। मामले में इस्माइल की लिखित शिकायत पर बड़े बेटे मो शाहिद के खिलाफ जमीन से संबंधित जाली दस्तावेज बनाकर धोखाधड़ी से मकान पर कब्जा करने का केस दर्ज किया गया है।