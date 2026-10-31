जमीन के लिए मां-बहन की हत्या, शव जला जंगल में दफना दिया; बेटा समेत 6 गिरफ्तार
बीते 13 अक्टूबर को झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में खौफनाक घटना सामने आई थी। यहां जमीनी विवाद में एक युवक ने अपनी बहन और मां की हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने ऐक्शन लिया है। आरोपी बेटे समेत पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है।
बीते 13 अक्टूबर को झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में खौफनाक घटना सामने आई थी। यहां जमीनी विवाद में एक युवक ने अपनी बहन और मां की हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने ऐक्शन लिया है। आरोपी बेटे समेत पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किया गया शख्स महिला का सौतेला बेटा है, जिससे महिला का खेत की मेड़ को लेकर कई दिनों पहले भी विवाद हुआ था।
क्या था मामला
13 अक्टूबर को पश्चिमी सिंहभूम के बड़ा तोरला गांव में खौफनाक घटना घटी। यहां खेत की मेड़ हटाने को लेकर हुए विवाद में एक शख्स ने अपनी मां और अपनी बहन की हत्या कर दी। हत्या करने में त्रिभुवन बिरुआ के साथ 6 और लोग शामिल थे। हत्या करने के बाद आरोपियों ने पहले मां और बेटी के शव को जलाया और फिर उसके बाद जमीन में गाड़ दिया। पुलिस ने हत्या के 13 दिनों के बाद शव को बरामद किया था।
क्या बोली पुलिस
इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि 13 अक्टूबर को त्रिभुवन बिरुआ के साथ 13 अन्य लोगों ने मिलकर कुनी कुई और उनकी 27 साल की बेटी नामसी बिरुआ की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद आरोपियों ने शव को जलाया और बचे हुए अवशेष को जंगल की एक गुफा में दफना दिया। चाईबासा के एसडीपीओ बहामन टुटी ने बताया कि इस मामले में त्रिभुवन के साथ ही 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
सौतेला बेटा है त्रिभुवन
इस घटना की जांच के दौरान पुलिस ने 27 अक्टूबर को मां-बेटी का शव बरामद किया था। पुलिस ने बताया कि कुनी कुई और पड़ोस में रहने वाले बेटे के बीच खेत की मेड़ को हटाने को लेकर विवाद हुआ था। इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि त्रिभुवन, पुरुषोत्तम बिरुआ का बेटा है। पुरुषोत्तम बिरुआ, कुनी कुई के पहले पति थे।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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