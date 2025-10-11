Hindustan Hindi News
झारखंड में पुलिस ने मर्डर मामले में सनसनीखेज खुलासा है। एक महिला ने रिश्तेदारों के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। उसके बाद लाश को एक खाली पड़े कुएं में फेंक दिया। मृतक के बेटे की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की तो सच सामने आ गया।

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, रांचीSat, 11 Oct 2025 11:03 PM
पति को मारकर कुएं में फेंक दी थी, महिला समेत 4 लोग गिरफ्तार; झारखंड में पुलिस का सनसनीखेज खुलासा

झारखंड में पुलिस ने मर्डर मामले में सनसनीखेज खुलासा है। एक महिला ने रिश्तेदारों के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। उसके बाद लाश को एक खाली पड़े कुएं में फेंक दिया। मृतक के बेटे की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की तो सच सामने आ गया।

झारखंड की राजधानी रांची में पुलिस ने एक महिला और तीन अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। महिला पर रिश्तेदारों के साथ मिलकर अपने पति की कथित तौर पर हत्या कर शव को एक खाली पड़े कुएं में फेंकने के आरोप है। एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि मृतक की पहचान रामबली यादव के रूप में हुई है। उसकी पत्नी और तीन अन्य लोगों ने करीब छह महीने पहले बढ़ैया में कथित तौर पर उसकी हत्या कर दी थी। अधिकारी ने बताया कि उसका शव 10 अक्टूबर को एक कुएं से बरामद किया गया था।

एसपी ग्रामीण प्रवीण पुष्कर ने बताया कि घटना चान्हो थाना क्षेत्र के बढैया गांव में घटी। 7 अक्टूबर को पीड़िता के बेटे राहुल यादव ने चान्हो थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके पिता रामबली यादव के साथ कुछ गलत हुआ है। राहुल लोहारपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है।

बेटे की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान मृतक की दूसरी पत्नी चंपा देवी उर्फ ​​चंपा उरांव की गतिविधियां संदिग्ध पाई गईं। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने बताया कि उसके पति ने लगभग छह महीने पहले एक जमीन बेची थी और उससे मिले पैसे अपने परिवार वालों को भेजे थे। एसपी ने बताया कि इसी बात को लेकर उनके बीच विवाद चल रहा था।

चम्पा ने अपने रिश्तेदार विष्णु उरांव की मदद से अपने पति की हत्या की योजना बनाई। इसमें दो अन्य लोग भी शामिल थे। पुलिस ने बताया कि मृतक का शव एक खेत में स्थित कुएं में दबा हुआ था। शव बरामद कर लिया गया है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

उन्होंने बताया कि चम्पा देवी ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में शामिल सभी चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके पास से एक देसी पिस्तौल, 7.65 मिमी की तीन गोलियां और दो बाइक भी बरामद की हैं।