Hindi Newsझारखंड न्यूज़Woman shot dead by husband for objecting to his extra-marital affair in Ranchi Jhakhand
झारखंड में पति ने सिर में गोली मारकर ली पत्नी की जान, अवैध संबंध का विरोध करने पर की हत्या

संक्षेप:

तौकीर अक्सर तरन्नुम के साथ मारपीट कर हत्या की धमकी देता था। घर में आरोपी न सिर्फ अवैध हथियार रखा करता था, बल्कि नशीले पदार्थ भी रखता था और उसका सेवन भी किया करता था। इन सब बातों की जानकारी डोरंडा पुलिस को भी दी गई थी।

Jan 24, 2026 10:50 pm IST
झारखंड की राजधानी रांची में एक शख्स ने अवैध संबंध का विरोध करने पर अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। यह वारदात शनिवार दोपहर डोरंडा के मनीटोला में हुई, जहां पर तौकीर अंसारी नाम के शख्स ने पत्नी के सिर में गोली मार दी। मृतक महिला का नाम तरन्नुम परवीन (40) है। प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला के पति तौकीर का किसी अन्य महिला से अवैध संबंध था। इसी मुद्दे को लेकर पति-पत्नी के बीच कहासुनी हुई थी, जिसके बाद आरोपी ने पत्नी की हत्या कर दी। वहीं गोली लगने के बाद जब महिला जमीन पर गिर गई, तो आरोपी पिस्टल उसके हाथ में थमाकर और उसे बिस्तर पर लिटाकर फरार हो गया। गोली की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों ने डोरंडा थाना पुलिस को सूचना दी।

खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंचे हटिया डीएसपी पीके मिश्रा समेत अन्य पुलिसकर्मियों ने वहां से एक पिस्टल बरामद की। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भिजवा दिया। महिला के परिजनों ने इस वारदात को लेकर पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पुलिस ने अगर महिला की शिकायत पर पहले ऐक्शन ले लिया होता तो यह दिन नहीं देखना पड़ता। दरअसल आरोपी पति पहले भी कई बार तरन्नुम के साथ मारपीट करते हुए उसे मारने की धमकी दे चुका था, जिसकी शिकायत उसने पुलिस से की थी। हालांकि पुलिस ने इस पर ध्यान नहीं दिया।

हत्या को खुदकुशी दिखाने हाथ में थमा दी पिस्टल

पुलिस ने बताया कि तौकीर ने इस वारदात को अंजाम देने से पहले अपनी प्रेमिका को फोन किया था और कहा कि वह सारा सामान तैयार रखे। क्योंकि काम होते ही वे निकल जाएंगे। योजना के तहत खुद के सामने युवती से बात होती देख तरन्नुम ने इसका विरोध किया। इस पर आरोपी ने पिस्टल सटाकर तरन्नुम पर चला दी। हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए पति ने पत्नी के हाथ में पिस्टल रखी और उसका ट्रिगर मृतका के अंगूठे में फंसा दिया। इसके बाद वह भाग निकला।

आरोपी ने 16 साल पहले तरन्नुम से की थी लव मैरिज

डोरंडा मनीटोला वारिस चौक के पास रहने वाली तरन्नुम परवीन और तौकीर अंसारी ने करीब 16 साल पहले प्रेम विवाह किया था। लेकिन शादी के बाद से ही वह तरन्नुम के साथ मारपीट करते हुए पैसों की मांग करने लगा। इसे लेकर तरन्नुम के बयान पर डोरंडा थाने में दहेज प्रताड़ना का केस भी दर्ज हुआ था। बाद में तौकीर ने पत्नी से माफी मांग ली थी और साथ रहने का आश्वासन दिया था। फिर दोनों साथ रहने लगे। लेकिन आरोपी ने प्रेमिका से मिलना नहीं छोड़ा। इसकी जानकारी मिलने के बाद तरन्नुम अक्सर विरोध करती थी।

दूसरे के घर का काम कर परिवार पालती थी महिला

तौकीर घर चलाने के लिए तरन्नुम की आर्थिक मदद भी नहीं करता था। ऐसे में वह दूसरे के घरों का काम करते हुए घर चलाती थी और परिवार का पालन पोषण किया करती थी। वह अपने दम पर बेटे-बेटियों को स्कूल में पढ़ाती थी। इधर, घटना के बाद परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है।

बेटी बोली- पुलिस ने कार्रवाई की होती तो मां जिंदा होती

तरन्नुम की बेटी मनतशा ने बताया कि तौकीर अक्सर तरन्नुम के साथ मारपीट कर हत्या की धमकी देता था। घर में आरोपी न सिर्फ अवैध हथियार रखा करता था, बल्कि नशीले पदार्थ भी रखता था और उसका सेवन भी किया करता था। तरन्नुम ने इन सब बातों की जानकारी डोरंडा पुलिस को भी दी थी। साथ ही पिता द्वारा पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की धमकी देने की शिकायत भी तरन्नुम ने पुलिस से की थी। लेकिन डोरंडा थानेदार ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया।

बेटी मनतशा का कहना है कि अगर समय रहते थे पुलिस गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई करती तो आज उनकी मां जिंदा होती। महिला की बेटी ने कहा कि मेरी मां को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक वह चैन से नहीं बैठेंगे। महिला के बच्चों ने हत्यारे पिता की गिरफ़्तारी और उसे फांसी की सजा देने की मांग की।

Jharkhand News
