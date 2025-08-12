झारखंड में युवती से गैंगरेप, खुद को पुलिसकर्मी बता की वारदात; छोटी बहन की सूझबूझ से धरा गए आरोपी

वारदात की जानकारी देते हुए पलामू पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शिकायतकर्ता को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है। उन्होंने बताया कि आरोपियों को स्थानीय अदालत में पेश किया गया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

झारखंड के पलामू जिले से गैंगरेप का एक मामला सामने आया है, जहां पर दो आरोपियों ने 22 साल की युवती के साथ इस वारदात को अंजाम दिया। इस अपराध को उन्होंने पीड़िता की छोटी बहन के सामने अंजाम दिया। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि आरोपियों ने खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए उनके साथ यह दरिंदगी की। हालांकि छोटी बहन की सूझबूझ की वजह से वारदात के कुछ देर बाद ही पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया।

मामले की जानकारी देते हुए पलामू की पुलिस अधीक्षक (एसपी) रीष्मा रमेशन ने बताया कि युवती ने सोमवार को अपने साथ हुए दुष्कर्म की पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उसने बताया कि वह और उसकी बहन आजीविका की तलाश में पंजाब जाने के लिए डाल्टनगंज स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही थीं, इसी दौरान दो व्यक्ति, जो खुद को पुलिसकर्मी बता रहे थे, उन्हें एक सुनसान जगह पर ले गए और उसके साथ बलात्कार किया।

एसपी ने कहा, 'दोनों बहनों को चैनपुर पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक सुनसान जगह पर ले जाया गया, जहां दोनों व्यक्तियों ने बड़ी बहन के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया।'

रमेशन ने बताया, 'अपराध के बाद, जब दोनों व्यक्ति उन्हें मोटरसाइकिल पर डाल्टनगंज स्टेशन ले जा रहे थे, तो छोटी बहन दोपहिया वाहन से कूद गई और शोर मचाया। इसके बाद वहां एकत्र हुए स्थानीय लोगों ने आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।'