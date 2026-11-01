झारखंड में थाने में महिला से रेप, शिकायत करने पहुंची थी; थानेदार समेत 6 सस्पेंड
झारखंड के एक थाने में शिकायत करने पहुंची महिला से थाने में रेप करने का मामला सामने आया है। इस मामले में थाना प्रभारी समेत 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। आरोपी सिपाही को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जा रही है। एसपी ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है।
झारखंड के गम्हरिया थाना में रक्षक ही भक्षक बन गया। गुरुवार रात घरेलू विवाद की शिकायत करने पहुंची महिला के साथ सिपाही नीरज लकड़ा ने रेप किया। मामले की शिकायत के बाद एसपी ने थानेदार समेत छह पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। इनमें आरोपी सिपाही भी शामिल है। उसे गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। पीड़िता के आवेदन पर गम्हरिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
आरोप है कि महिला के शोर मचाने पर पहुंचे चार पुलिसकर्मियों ने उसकी कोई मदद नहीं की। इसके बाद पीड़िता ने बचाव के लिए चाकू से आरोपी पर वार कर दिया, जिससे सिपाही की अंगुली कट गई। आरोपी की अंगुली से गिरे खून के धब्बे पीड़िता के कपड़े पर भी हैं। मामले की जांच महिला थाना की एसआई कुमारी तिलोमा कर रही हैं।
पीड़िता की ओर से दी गई शिकायत के अनुसार, 29 अक्तूबर यानी गुरुवार की रात वह अपने पति के साथ सब्जी खरीदने बाजार गई थी। बाजार से लौटने के दौरान रास्ते में पति के साथ कहासुनी हो गई। पति के शराब पीने के बाद मारपीट से सहमी महिला रात 9.30 बजे बारिश के कारण एसिड प्लांट गेट के पास रुक गई और थोड़ी देर बाद भाग निकली। स्थानीय महिला की मदद से पुलिस सहायता के लिए फोन किया, जिसके बाद गम्हरिया थाने की पीसीआर गाड़ी मौके पर पहुंची और महिला को लेकर रात 12 बजे थाना पहुंची।
थाना पहुंचने पर पुलिस अधिकारियों ने बगल के कमरे में आराम से रहने को कहा। वह उस कमरे में थी, तभी सिपाही (वायरलेस ऑपरेटर) नीरज लकड़ा आया और रेप किया। पीड़िता के मुताबिक, शोर मचाने पर चार पुलिसकर्मी भी आए, पर बिना मदद किए चले गए। पीड़िता ने आत्मरक्षा में वहां फल काटने के लिए रखे चाकू से आरोपी की उंगली भी काट दी, जिससे आरोपी के खून के धब्बे पीड़िता के कपड़ों पर अब भी मौजूद हैं।
सरायकेला-खरसावां के एसपी मनोज स्वर्गियारी ने बताया कि एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी गठित कर दी गई है। थाना प्रभारी, दो सब इंस्पेक्टर, हवलदार व एक आरक्षी को सस्पेंड कर दिया गया है। आरोपी को भी सस्पेंड कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता को मेडिकल को लिए भेजा गया है।
जांच के लिए एसआईटी गठित
मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी मनोज स्वर्गियारी ने सरायकेला एसडीपीओ अनुभव भारद्वाज के नेतृत्व में विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। शुक्रवार देर रात एसडीपीओ पुलिस टीम के साथ गम्हरिया थाना पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने थाना प्रभारी और संबंधित पुलिसकर्मियों से पूछताछ की तथा घटनाक्रम से जुड़े तथ्यों की जांच शुरू कराई। साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंका को देखते हुए घटनास्थल वाले कमरे को सील कर दिया गया है।
सुबह थाने से भगाया, आरोपी गिरफ्तार
घटना के अगले दिन शुक्रवार सुबह एक अन्य पुलिसकर्मी आया और उसने आरोपी वायरलेस ऑपरेटर नीरज लकड़ा से 700 रुपये मांगकर पीड़िता को दिए तथा ऑटो में बैठाकर स्टेशन भेज दिया। उसे डराया-धमकाया गया कि तुम मायके चली जाओ। गम्हरिया स्टेशन के पास पीड़िता के पति मिलने से वह घर लौट गई। घर पहुंचकर उसने पूरी घटना बताई। शुक्रवार को पीड़िता ने गम्हरिया थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद हड़कंप मच गया। आरोपी सिपाही को गिरफ्तार कर लिया गया।
ये हुए हैं सस्पेंड
इस मामले में थाना प्रभारी संजय प्रसाद, सब इंस्पेक्टर मनोज साहू, अनिरुद्ध सिंह, हवलदार मुनेश्वर कुमार आरक्षी संतोष राय को कर्तव्य में चूक के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। आरोपी सिपाही नीरज लकड़ा को भी निलंबित कर गिरफ्तार कर लिया गया है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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