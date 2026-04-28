Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दुमका में महिला को डायन के शक में पीटकर मार डाला, हजारीबाग में वायुसेना जवान की मौत

Apr 28, 2026 05:52 pm ISTRatan Gupta हिन्दुस्तान, दुमका, भाषा
share

यहां के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के डुमरसोल गांव में सोमवार देर शाम एक युवक ने 55 वर्षीय विधवा महिला पक्कू हेंब्रम की लाठी से पीट-पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी मुंशी टुडू को गिरफ्तार कर मंगलवार सुबह जेल भेज दिया।

दुमका में महिला को डायन के शक में पीटकर मार डाला, हजारीबाग में वायुसेना जवान की मौत

झारखंड के दुमका से एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के डुमरसोल गांव में सोमवार देर शाम एक युवक ने 55 वर्षीय विधवा महिला पक्कू हेंब्रम की लाठी से पीट-पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी मुंशी टुडू को गिरफ्तार कर मंगलवार सुबह जेल भेज दिया।

पिता की मौत, पत्नी के छोड़ने का जिम्मेदार विधवा को मानता था

पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपी की शादी करीब 10 साल पहले हुई थी, लेकिन वह पिता नहीं बन सका। इस कारण उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। इतना ही नहीं, पिछले वर्ष उसके पिता की भी मृत्यु हो गई थी। इन घटनाओं के लिए वह पड़ोस में रहने वाली विधवा महिला को जिम्मेदार मानता था।

ये भी पढ़ें:1 लाख में खरीदी बच्ची को ‘मनहूस’ कहकर छोड़ा; मासूम से किया खिलवाड़
ये भी पढ़ें:चैप्टर 1 खत्म… आप से किनारा कर स्वाति मालीवाल ने बदला सुर, मोदी-शाह की तारीफ

महिला पर करता था डायन होने का शक

आरोपी को शक था कि महिला 'डायन' है और उसी के कारण उसका परिवार बर्बाद हुआ है। बताया जाता है कि महिला अक्सर उसे टोका-टाकी करती थी, जिससे वह और अधिक नाराज रहता था। घटना के दिन आरोपी ने पहले से ही हत्या की योजना बना ली थी। उसने बहाने से महिला को अपने घर बुलाया और लकड़ी के डंडे से बेरहमी से पीटकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

हजारीबाग में वायुसेना जवान की मौत

झारखंड के हजारीबाग जिले में एक बस के मोटरसाइकिल से भिड़ जाने की घटना में वायुसेना के एक जवान की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान मुकुंदगंज निवासी दीपक कुमार (34) के रूप में हुई है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया, “मुकुंदगंज चौक के पास एक होटल के नजदीक हादसा हुआ जिसमें वायुसेना के जवान की मौके पर ही मौत हो गई।”

ये भी पढ़ें:गुजरात निकाय चुनाव में VRS लेकर चुनाव लड़ने वाले IPS का क्या हुआ, हारे या जीते?
ये भी पढ़ें:गुजरात निकाय चुनाव: अखिलेश की चली साइकिल, भाजपा के गढ़ में ओवैसी ने मारी एंट्री
ये भी पढ़ें:BJP 15 बार लिख चुकी है AAP का ‘मृत्यु संदेश', आतिशी ने PM-CM से किया बड़ा सवाल

शादी में शामिल होने आया था घर

दीपक के बड़े भाई आनंद कुमार के अनुसार, जवान 2012-13 में सेना में भर्ती हुआ था और हैदराबाद में पदस्थापित था। वह 13 अप्रैल को छुट्टी लेकर घर आया था और एक शादी में शामिल होने जा रहा था, तभी यह हादसा हुआ। जिले में एक अन्य सड़क दुर्घटना में, डेमोटांड में एक ट्रक की कार से पीछे से टक्कर होने के बाद एक ही परिवार के दो सदस्यों की मौत हो गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

मृतकों की पहचान चंदन कुमार (40) और उनकी माता विद्या देवी (62) के रूप में हुई। दोनों रांची के बीआईटी मेसरा क्षेत्र के निवासी थे। एक अधिकारी ने बताया, "कार में चार लोग सवार थे। उनमें से दो, जिनमें एक महिला भी शामिल थी, की मौके पर ही मौत हो गई जबकि अन्य दो गंभीर रूप से घायल हो गए।"

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

और पढ़ें
Jharkhand Crime News Accident
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।