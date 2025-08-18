तुम्हारी बेटी काम से गई, जो करना है कर लो; झारखंड में महिला ने नाबालिग लड़की का कराया रेप

पीड़िता की मां के मुताबिक पड़ोस के एक व्यक्ति ने बताया कि कॉलोनी की एक महिला नाबालिग को स्कूटी पर लेकर गई है। नाबालिग की मां ने जब महिला से अपनी बेटी के बारे में पूछा तो उसका जबाब था कि ‘तुम्हारी बेटी काम से गई, जो करना है कर लो’।

झारखंड में नाबालिग लड़की का एक महिला द्वारा बलात्कार कराने का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां के मुताबिक पड़ोस के एक व्यक्ति ने बताया कि कॉलोनी की एक महिला नाबालिग को स्कूटी पर लेकर गई है। नाबालिग की मां ने जब महिला से अपनी बेटी के बारे में पूछा तो उसका जबाब था कि ‘तुम्हारी बेटी काम से गई, जो करना है कर लो’।

पीड़िता की मां के मुताबिक लगभग चार घंटे के बाद नाबालिग सड़क पर अकेली आती दिखी है। पीड़िता ने अपनी मां को पूरी आपबीती बताई। उसने मां को बताया कि कॉलोनी की महिला उसे साथ ले गई और एक अनजान व्यक्ति को सौंप दिया। उस व्यक्ति ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया। लड़की ने अपने साथ हुई हैवानियत को बताया तो घर-परिवार और आस-पास के लोग हैरान रह गए।

इसके बाद पीड़िता के माता-पिता और कॉलोनी की दर्जन भर महिलाएं रविवार की रात लगभग आठ बजे खलारी थाना पहुंचीं। थाना जाकर पुलिस को बेटी के साथ हुई वारदात के बारे में बताया। इसके बाद आरोपी महिला को पुलिस पूछताछ के लिए थाना ले आई। घटना के मुख्य आरोपी के बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिल सकी है।

मांडर के थाना प्रभारी ने बताया मामला संगीन है। समाचार लिखे जाने तक प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई थी। आरोपी युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, उसके खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए रांची भेजा गया है। दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।

झारखंड के मांडर थाना क्षेत्र से रेप का एक अन्य मामला भी सामने आया है। मांडर में पांच साल की बच्ची के साथ उसके पड़ोसी द्वारा दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। घटना रविवार की दोपहर लगभग दो बजे की है। बताया जाता है कि पीड़िता के मां-बाप खेत में काम करने गए थे और वह घर के बाहर अकेली खेल रही थी। इसी बीच घर के बगल के 40 वर्षीय भुगलू उरांव प्रलोभन देकर बच्ची को एक अद्धनिर्मित मकान में ले गया और दुष्कर्म किया।