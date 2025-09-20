झारखंड में डबल मर्डर, घटना के समय घर में मौजूद 6 महीने की बच्ची को खरोंच तक नहीं पहुंची

झारखंड में डबल मर्डर का मामला सामने आया है। आरोपियों ने घर में घुसकर एक महिला और उसकी पोती की हत्या कर दी। हैरत की बात है कि घटना के समय घर में मौजूद 6 महीने की बच्ची पूरी तरह सुरक्षित पाई गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

झारखंड के दुमका जिले में 71 साल की एक महिला और उसकी पोती की हत्या कर दी गई। पुलिस ने शनिवार को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि सोना बास्के और उनकी 20 साल की पोती सोना मुर्मू के शव शुक्रवार रात शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के अमचुआ गांव में उनके घर में मिले।

मुर्मू के पति राजू सोरेन ने दावा किया कि वह दोपहर में फुटबॉल खेलने गए थे। जब वह शाम को घर लौटे तो दोनों के शव पड़े थे। राजू अपने ससुराल में रहते हैं।

शिकारीपाड़ा पुलिस थाने के प्रभारी अमित कुमार लाकड़ा ने कहा कि हम मामले की जांच कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया यह किसी धारदार हथियार या डंडे से की गई हत्या प्रतीत होती है। हैरानी की बात यह है कि सोना मुर्मू की छह महीने की बेटी भी घर में ही थी। उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा।