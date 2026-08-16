'JMM से समर्थन वापस...', झारखंड में प्रदर्शन कर रहे छात्रों की राहुल गांधी से बड़ी मांग; क्या कहा
झारखंड में परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से बड़ी मांग कर दी है। छात्रों ने बात ना मानने पर हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली जेएमएम सरकार से समर्थन वापस लेने की मांग कर दी है।
जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने राहुल गांधी से बड़ी मांग कर दी है। छात्रों ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मांग करते हुए कहा कि अगर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनकी मांगों पर ऐक्शन नहीं ले रहे हैं, तो कांग्रेस को जेएमएम से अपना समर्थन वापस ले लेना चाहिए।
क्या है राहुल गांधी से मांग
20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के घेराव का ऐलान करते हुए जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म मंच के नेता रवींद्र पासवान ने राहुल गांधी से कहा कि हेमंत सोरेन से बात करके वो उनकी मांगों को मनवाएं, अगर हेमंत सोरेन उनकी भी बात नहीं सुनते हैं, तो उन्हें जेएमएम से अपना समर्थन वापस ले लेना चाहिए।
क्या है छात्रों की मांग
बता दें कि झारखंड में प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांग है कि जेपीएससी और जेएसएससी के अंतर्गत होने वाली परीक्षाओं को रद्द करके उनकी स्वतंत्र जांच करवाई जाए। इसके लिए जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने सीबीआई जांच या रिटायर जजों के पैनल द्वारा इन गड़बड़ियों की जांच की मांग की है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि उनकी मांगें पूरी हो जाने तक वो अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे।
चंपाई सोरेन ने भी की सीबीआई जांच की मांग
इस मामले पर छात्रों को प्रदेश की विपक्षी भारतीय जनता पार्टी का भी पूरा साथ मिल रहा है। छात्रों के समर्थन में बीजेपी विधायक और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सरकार की आलोचना करते हुए परीक्षा में गड़बड़ी की सीबीआई जांच करवाने की मांग पर जोर दिया। चंपाई ने कहा कि अगर आप नौकरी बेचने वाले गिरोह में शामिल नहीं हैं, तो सीबीआई के हाथों में ये मामला सौंपने से आपको क्या रोक रहा है।
क्या बोले सीएम हेमंत सोरेन
इस मामले पर प्रदर्शन शुरू होने के बाद से ही हेमंत सोरेन सरकार छात्रोंसे बातचीत कर रही है। लगातार बातचीत के बाद सरकार ने दावा किया कि वो भर्ती परीक्षा प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए बड़े कदम उठा रहे हैं। इस दौरान स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस मामले पर बड़ा बयान दिया। सोरेन ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोपों ने पूरी एक पीढ़ी के विश्वास को हिला दिया है। उन्होंने कहा कि इस गड़बड़ी को लेकर निष्पक्ष जांच कवराई जा रही है, और आरोपी पाए जाने पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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